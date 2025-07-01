В Польше повестки будут доставлять специальные курьеры, а уклонение от исполнения обязанностей может означать заключение на несколько лет. Об этом сообщает издание InPoland со ссылкой на опубликованное положение Министерства национальной обороны Польши.

Повестки будут доставлять курьеры: что известно о мобилизации в Польше

Министерство национальной обороны объявило о новых правилах, обеспечивающих эффективное вручение повесток на случай мобилизации или войны. Документы, выданные военными пунктами рекрутинга, должны доставляться мэрами, главами городов и главами поселков. Местные власти могут переложить обязанность вручения повесток на воинские части, почту или полицию.

В ведомстве подчеркнули, что эти процедуры направлены на повышение национальной безопасности в условиях роста геополитической угрозы. Положение было опубликовано в Dzienniku Ustaw 30 января.

Согласно новым правилам повестки могут доставляться курьером. Глава населенного пункта сможет также назначать курьеров из работников местной администрации.

Доставка документов будет подтверждена в письменном виде. Если получателя не будет дома, информация о попытке доставки будет оставлена в почтовом ящике, на дверях квартиры или у входа в квартиру.

Новые правила предусматривают высокие наказания для уклоняющихся от службы. Неявка на службу в указанный срок наказывается по меньшей мере тремя годами лишения свободы. Если кто-то постоянно уклоняется от исполнения своих обязанностей, минимальное наказание составляет пять лет лишения свободы.

Министерство национальной обороны объясняет, что эти решения являются ответом на изменение ситуации безопасности. Война в Украине и агрессивная политика России вынуждают Польшу готовиться к любому сценарию.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Польша с 7 июля вводит временный пограничный контроль на границах с Германией и Литвой.