Повторит путь Брежнева: в Польше заговорили о страшном конце Путина

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что новая гонка вооружений может стать роковой для путинского режима — так же, как она в свое время привела к краху СССР.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский. Фото: 24 Канал

По словам Сикорского, Кремль ведет очень затратную войну против Украины и в то же время угрожает всему Западу. Это заставляет страны НАТО значительно увеличивать расходы на оборону.

"Путин сам когда-то признавал, что СССР разрушила чрезмерная гонка вооружений. Теперь он идет по тому же пути. С экономикой размером со штат Техас он пытается финансировать милитаризацию. Надеемся, результат будет подобным, но более быстрым."

Обострившееся после вторжения в Украину глобальное стратегическое противостояние между Россией и Западом охватывает сферы ядерной, гиперзвуковой, кибероружия и беспилотных технологий. И как в период Холодной войны, новая эра вооружений все больше истощает экономики участников.

Как известно, в 1980-х годах гонки в сфере вооружений стали одной из главных причин распада СССР.

На фоне растущей угрозы 32 страны НАТО после переговоров в Гааге поддержали инициативу США по повышению оборонных расходов до 5% от ВВП. Кроме того, Великобритания сообщила о намерении приобрести 12 истребителей пятого поколения F-35A, способных нести ядерное оружие.

Как уже писал портал "Комментарии", Москва планирует определить дату проведения третьего раунда переговоров с Украиной только после завершения текущих обменов военнопленными, о которых стороны договорились в рамках второго раунда переговорного процесса в Стамбуле, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.