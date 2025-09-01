Праворадикальный политик покинул партию ради женщины-трансгендера

Давид Шостак, активист Конфедерации и Национального движения Польши, покинул партию из-за его новых отношений с моделью Михалиной Маниос, которая жила как мальчик до 18 лет, передает RMF24.

Праворадикальный политик покинул партию ради женщины с изменением пола

Женщина сама объявила об отношениях в социальных сетях. Она завоевала популярность после участия в программе "Топ-модель", где заняла третье место. Она также появилась на "Голосе Польши" и рекламировала бренд Top Secret.

Через несколько лет она исчезла из общественной жизни. Она закончила обучение по шведской филологии и психологии, а сейчас завершает обучение по сексологии. Она живет в Швеции и в Польше. Со своим партнером Давидом Шостаком она познакомилась в интернете.

В репортаже Лидии Осталовской, опубликованном в издании "Высокие Образы Экстра" несколько лет назад, она сказала, что "с рождения я была заперта в мужском теле, живя против своей воли". Она мечтала быть девочкой еще в детском саду.

На портале X, где у Давида Шостака была учетная запись до нескольких дней назад, политик написал о себе так: "Католик, поляк, националист. Активист Конфедерации, член Национального движения и Союза солдат Национальных вооруженных сил".

В интервью для Gazeta Wyborcza пара рассказала о начале своих отношений:

"Мне понравились фотографии, которые Михалина опубликовала в своем онлайн-профиле. У меня есть чувство эстетики, я увидел отличные контрасты, свет и тень. Они также были исполнены энергии и женственности. Оказалось, что у нас есть общие друзья. Я пригласил Михалину в свой список друзей, и мы начали переписываться друг с другом. Оказалось, что хотя у нас разные истории, у нас огромная эмоциональная связь", – сказал Шостак.

Маниос добавила, что "их объединяла эмоциональность, отзывчивость и глубокие разговоры, хотя поначалу и онлайн". Они познакомились, когда она вернулась в Польшу, чтобы навестить родной город.

"Все вышло естественно. Мы стали парой", – призналась она.

Михалина Маниос и Давид Шостак отмечают общие ценности. Бывший политик, который годами был активен в праворадикальных кругах, говорит о важности веры и уважения к традициям:

"Мы оба верующие, но также имеем открытый разум. Я не могу представить себе отношения с кем-то, кто не верующий. Ничто не мешает нам жениться на церкви в будущем. Нет никаких ограничений. Михалина – женщина. Когда мы познакомились, я не мог представить, что потерял бы кого-то вроде нее. Я знал, что у меня есть шанс быть в отношениях с прекрасной, ценной женщиной. Она – элита нации; просто посмотрите на ее биографию", – объясняет он.

Михалина добавляет, что она долго была одинокой, но верила, что найдет того самого человека, с которым разделит свою жизнь. В конце концов она нашла Давида. "Мы уважаем и понимаем друг друга", – подчеркивает она.

Решение Шостака уйти из политики было связано с его личной жизнью. Пока он сосредоточен преимущественно на построении отношений.

Как он говорит, он хочет доказать, что Конфедерация и Национальное движение "не являются сторонниками жесткой линии, а людьми, которые открыто обращаются к людям".

"Надо рассматривать каждого отдельно. Но я не хотел, чтобы моя личная жизнь влияла на мою политическую деятельность", – говорит он.

