Праворадикальный политик покинул партию ради женщины-трансгендера

Недилько Ксения
Давид Шостак, активист Конфедерации и Национального движения Польши, покинул партию из-за его новых отношений с моделью Михалиной Маниос, которая жила как мальчик до 18 лет, передает RMF24.
Праворадикальный политик покинул партию ради женщины с изменением пола
Женщина сама объявила об отношениях в социальных сетях. Она завоевала популярность после участия в программе "Топ-модель", где заняла третье место. Она также появилась на "Голосе Польши" и рекламировала бренд Top Secret.
Через несколько лет она исчезла из общественной жизни. Она закончила обучение по шведской филологии и психологии, а сейчас завершает обучение по сексологии. Она живет в Швеции и в Польше. Со своим партнером Давидом Шостаком она познакомилась в интернете.
В репортаже Лидии Осталовской, опубликованном в издании "Высокие Образы Экстра" несколько лет назад, она сказала, что "с рождения я была заперта в мужском теле, живя против своей воли". Она мечтала быть девочкой еще в детском саду.
На портале X, где у Давида Шостака была учетная запись до нескольких дней назад, политик написал о себе так: "Католик, поляк, националист. Активист Конфедерации, член Национального движения и Союза солдат Национальных вооруженных сил".
В интервью для Gazeta Wyborcza пара рассказала о начале своих отношений:
Маниос добавила, что "их объединяла эмоциональность, отзывчивость и глубокие разговоры, хотя поначалу и онлайн". Они познакомились, когда она вернулась в Польшу, чтобы навестить родной город.
Михалина Маниос и Давид Шостак отмечают общие ценности. Бывший политик, который годами был активен в праворадикальных кругах, говорит о важности веры и уважения к традициям:
Михалина добавляет, что она долго была одинокой, но верила, что найдет того самого человека, с которым разделит свою жизнь. В конце концов она нашла Давида. "Мы уважаем и понимаем друг друга", – подчеркивает она.
Решение Шостака уйти из политики было связано с его личной жизнью. Пока он сосредоточен преимущественно на построении отношений.
Как он говорит, он хочет доказать, что Конфедерация и Национальное движение "не являются сторонниками жесткой линии, а людьми, которые открыто обращаются к людям".
