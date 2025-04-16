Президент Польши отреагировал на угрозы руководителя российской разведки

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что НАТО – это оборонный альянс, который может только отвечать на провокации, в частности по поводу российской агрессии. Таким образом, Дуда отреагировал на недавние заявления главы Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина, который пригрозил нападением России.

Президент Польши Анджей Дуда. Фото с открытых источников

Анджей Дуда во время конференции в Загребе получил вопрос по заявлениям Сергея Нарышкина, который пригрозил ответить полной силой на возможное нападение НАТО на Россию или Беларусь.

"Все, что делает НАТО – это ответ на российскую агрессию. НАТО никогда ни на кого не нападало и ни на кого не нападает. Это альянс, который поддерживает безопасность", – сказал Дуда.

Польский лидер подчеркнул, что нужно усиливать свои войска, чтобы противостоять возможным угрозам, которые могут поступать от России или других стран.

"Укрепление евроатлантических связей, модернизация наших армий, чтобы потенциал сдерживания был реальным в наших странах — это единственная эффективная политика, которую следует и дальше реализовывать спокойно и последовательно", — добавил Дуда.

По словам Дуды, сегодня трудно представить ситуацию, в которой Польша или Хорватия смогли бы самостоятельно получить такой военный потенциал, который позволил бы им защититься от России в случае ее нападения. Поэтому важно присутствие Польши в НАТО и действия договора к взаимной обороне на основе статьи 5 Североатлантического договора.

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