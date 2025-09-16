При атаке РФ по Польше в дом мог попасть не дрон, а ракета: что известно

Польские СМИ сообщают о новых деталях инцидента с "неопознанным летающим объектом", попавшим в жилой дом в Люблинском воеводстве. По информации издания Rzeczpospolita, это могла быть ракета, выпущенная из польского истребителя F-16 при попытке сбить российский дрон.

Разрушенный дом в Польше после атаки дронов РФ. Фото из открытых источников

Ночью 10 сентября во время массированной атаки России на Украину несколько беспилотников вошли в воздушное пространство Польши. В городе Вырики недалеко от границы с Беларусью обломки неизвестного объекта повредили крышу и потолок частного дома. Прокуратура Люблина заявила, что не может идентифицировать упавший на дом объект. При этом остатки 17 других беспилотников были быстро определены экспертами.

Согласно данным Rzeczpospolita, полученным от ключевых государственных служб безопасности на здание упала ракета, выпущенная из польского истребителя F-16 при попытке сбить российский дрон.

"Это была ракета класса "воздух-воздух" AIM-120 AMRAAM из нашего F-16, у которой во время полета возник сбой системы наведения, и она не осуществила стрельбу. К счастью, она не сработала и не взорвалась, потому что сработали предохранители детонатора. Был российский авиаудар, и польская сторона защищалась", – сообщает польское издание.

По словам источников газеты, снаряд длиной около трех метров и весом более 150 кг мог нанести значительно больший ущерб, если бы сработал детонатор. Как пишет Rzeczpospolita, Министерство национальной обороны Польши воздерживается от комментариев относительно ракеты, которая могла попасть в здание во время атаки российских дронов.

