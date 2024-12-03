Приезжают и убегают. Польша подтвердила дезертирство бойцов ВСУ

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Марьян Ощановский
Министерство обороны Польши подтвердило случаи дезертирства украинских военнослужащих, приезжающих на учебу в Польшу.
Военные ВСУ сбегают с учений. Фото из открытых источников
По словам польского министра обороны Владислава Косиняк-Камиша, побеги украинских бойцов из учебных центров не являются массовым явлением и вообще не препятствуют тренировочному процессу.
Как известно, ранее издание Financial Times сообщило, что в Польше ежемесячно дезертирует в среднем по 12 украинских военных, привозимых в страну на военное обучение.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ближайшие месяцы Украине придется покинуть город Покровск Донецкой области, считает руководитель специального штаба по вопросам Украины при Министерстве обороны Германии, генерал-майор Кристиан Фрейдинг. "Россия сейчас владеет военной инициативой на всех участках фронта во всех областях, в том числе и на Донбассе, который уже несколько месяцев является центром боевых действий. Россия атакует там с почти немыслимым развертыванием людей и материальных средств", – рассказал он.
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что народный депутат, член комитета ВР по вопросам национальной безопасности Роман Костенко считает, что Силы обороны Украины могут в любой момент перейти в контратаки. "Можно, например, пойти в наступление, собрав по одной роте по каждому направлению. Наступление — это сосредоточение определенного количества сил и средств на одном направлении. Ты видишь, что противник слаб, создаешь там преимущество в силах и средствах, после чего прорываешься", – рассказал он.
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