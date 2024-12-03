Приезжают и убегают. Польша подтвердила дезертирство бойцов ВСУ

Министерство обороны Польши подтвердило случаи дезертирства украинских военнослужащих, приезжающих на учебу в Польшу.

Военные ВСУ сбегают с учений. Фото из открытых источников

По словам польского министра обороны Владислава Косиняк-Камиша, побеги украинских бойцов из учебных центров не являются массовым явлением и вообще не препятствуют тренировочному процессу.

"Масштаб дезертирства бойцов ВСУ невелик. Явление существует, но не угрожает тренировочному процессу. Конечно, дезертирство будет прогрессировать. Чем дольше идет война, тем больше будет побегов. Но я думаю, что гораздо более сложная ситуация в самой Украине", — сказал Владислав Косиняк-Камиш.

Как известно, ранее издание Financial Times сообщило, что в Польше ежемесячно дезертирует в среднем по 12 украинских военных, привозимых в страну на военное обучение.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ближайшие месяцы Украине придется покинуть город Покровск Донецкой области, считает руководитель специального штаба по вопросам Украины при Министерстве обороны Германии, генерал-майор Кристиан Фрейдинг. "Россия сейчас владеет военной инициативой на всех участках фронта во всех областях, в том числе и на Донбассе, который уже несколько месяцев является центром боевых действий. Россия атакует там с почти немыслимым развертыванием людей и материальных средств", – рассказал он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что народный депутат, член комитета ВР по вопросам национальной безопасности Роман Костенко считает, что Силы обороны Украины могут в любой момент перейти в контратаки. "Можно, например, пойти в наступление, собрав по одной роте по каждому направлению. Наступление — это сосредоточение определенного количества сил и средств на одном направлении. Ты видишь, что противник слаб, создаешь там преимущество в силах и средствах, после чего прорываешься", – рассказал он.