Провокация России: чем ответит Польша

Дипломатический скандал произошел между Россией и Польшей. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что в его стране могут быть закрыты все консульства России. Этот шаг он назвал ответом на закрытие польского генерального консульства в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию TVP World.

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Отмечается, что Россия заявила, что закрывает генконсульство Польши в Санкт-Петербурге. Это якобы ответ на утренние заявления Польши.

"Руководствуясь принципом взаимности, "persona non grata" объявлены трое дипломатических работников Генерального консульства Республики Польша в Санкт-Петербурге, которые должны покинуть территорию России до указанной даты", — заявили в МИД России.

В конце октября глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил о закрытии в Познани российского консульства. Это объяснили тем, что Польша защищает себя как страну и своих граждан от влияния России.

Кроме Познани, в Польше есть еще два генеральных консульства России, а именно в Кракове и Гданьске.

Сикорский заявил, что решение о закрытии российского консульства в Познани было принято в ответ на влияние РФ на Польшу.

"Раньше мы приняли решение ограничить районы Польши, куда могут ездить российские дипломаты. Этого недостаточно, чтобы предупредить их, что мы знаем, что они делают", — сказал Сикорский.

Министр добавил, что диверсионные и террористические акты со стороны России будут продолжены, правительство страны закроет остальные российские консульские учреждения в Польше.

Также Сикорский заявил, что Польша ожидала таких действий России и что это российское решение было принято "с достойным безразличием".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Польша называет себя прифронтовой страной. Детальнее читайте здесь.