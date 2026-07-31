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Путин довел поляков до страшного кризиса: Варшаву прямо предупредили о худшем

Президент Украинской авиационной ассоциации пилотов и владельцев самолетов Геннадий Хазан заявил, что польская система противовоздушной обороны продемонстрировала серьезные проблемы после пролета российской ракеты

31 июля 2026, 19:50
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Клименко Елена

Инцидент с неизвестным воздушным объектом, который упал в Люблинском воеводстве и оставил после себя десятиметровый кратер, обнажил серьезные проблемы польской системы противовоздушной обороны. Такую оценку дал президент Украинской авиационной ассоциации пилотов и владельцев самолетов Геннадий Хазан, комментируя действия польских военных.

Путин довел поляков до страшного кризиса: Варшаву прямо предупредили о худшем

Фото: из открытых источников

По словам эксперта, критика бывшего командующего Варшавским военным округом Леона Комарницкого, который назвал образовавшийся кратер "кратером состоятельности польской армии", вполне справедлива.

"Пять ракет класса "воздух – воздух" были выпущены по цели. Ни одна не попала. Это говорит о позорном состоянии Воздушных сил Польши, которые сегодня не способны должным образом защитить собственное воздушное пространство", – заявил Хазан.

Он обратил внимание, что российская ракета пролетела около 93 километров по территории Польши, несмотря на поднятые в воздух истребители. По его мнению, это свидетельствует не только о технических проблемах, но и ошибках в организации обороны.

Хазан также уверен, что Польша недостаточно использует украинский боевой опыт. По его словам, вместо политических споров и антиукраинской риторики отдельным польским политикам следует сосредоточиться на подготовке летчиков и совершенствовании системы противовоздушной обороны.

Эксперт подчеркнул, что любое нарушение воздушного пространства страны НАТО должно получать жесткий ответ. Он привел пример Турции, которая в свое время без колебаний сбила российский военный самолет после кратковременного нарушения границы.

По убеждению Хазана, нынешняя сдержанная реакция Варшавы поощряет Москву к новым провокациям. Он также предостерег, что массированный удар, подобный тем, которые Россия регулярно наносит по Украине, стал бы серьезным испытанием для польской системы ПВО.

Портал "Комментарии" уже писал , что президент Украины Владимир Зеленский во время последних переговоров в Белом доме предложил Дональду Трампу нестандартный способ усилить оборонные возможности Украины без дополнительных поставок дефицитных ракет-перехватчиков Patriot. Для реализации этого плана Киев нуждается в содействии Илона Маска и его спутниковой системы Starlink.



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