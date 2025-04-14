"Путин использует фашистские практики": Польша осудила удары РФ

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Россия использует фашистские практики в войне против Украины.

Польша раскритиковала Россию. Фото из открытых источников

По словам польского министра, Россия ведет захватническую войну, лишая украинцев права на идентичность.

"Россия – авторитарное государство, в котором сегодня больше политических заключенных, чем при Брежневе. Она вторгается в соседние страны и пытается лишить большую соседнюю нацию права на собственную идентичность. Это – фашистские практики", — заявил Радослав Сикорский.

Министр подчеркнул, что победа антигитлеровской коалиции над Третьим Рейхом во Второй мировой войне – это общее достояние многих народов, воевавших в составе Красной армии, а не только россиян.

"Во Второй мировой войне боролись не только россияне. Несколько миллионов украинцев погибли во Второй мировой войне, еще несколько миллионов служили в Красной армии, освобождая, в частности, Польшу и Берлин. Поэтому победа антигитлеровской коалиции над ", – добавил он.

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