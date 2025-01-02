Пьяный польский военный открыл стрельбу по гражданским

1 января в городе Мельник Подлясского воеводства произошел резонансный инцидент с участием 24-летнего военнослужащего 18-й механизированной дивизии. Солдат, находясь в состоянии алкогольного опьянения, самовольно покинул лагерь с табельным оружием и открыл огонь по гражданскому автомобилю, где находились мужчина и его 13-летняя дочь.

Польский военный. Фото: Tvn24.pl

По данным следствия, военный произвел несколько выстрелов в воздух, заставив подростка в панике покинуть авто. Отец девушки, испуганный событием, продолжил движение, после чего солдат выпустил почти весь магазин винтовки "Грот", обстреляв автомобиль. Выстрелы попали в заднее сиденье, где недавно сидел ребенок.

К счастью, никто физически не пострадал. Во время задержания у военного было обнаружено почти два промилле алкоголя в крови. По словам представителя столичной прокуратуры, дальнейшие действия по военному возможны только после его отрезвления.

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш резко осудил поведение военного.

"Военный, стрелявший в автомобиль в Мельнике, привлечет к уголовной ответственности и будет немедленно уволен со службы. Нет оправдания такого бандитского поведения", — сказал Косиняк-Камыш.

Подполковник Камиль Долензка подтвердил, что солдат уже отстранен.

"Его точно исключат из рядов Войска Польского, потому что здесь нет места для таких людей — во-первых, нет места для людей, представляющих угрозу для себя и третьих лиц, а также для тех, кто — находясь в форме — употребляют алкоголь", — сказал спикер операции по охране границы с Беларусью в которой принимал участие пьяный польский солдат.

Польская прокуратура рассматривает дело по статьям о покушении на убийство и злоупотребление служебным положением. Обстоятельства происшествия, включая мотивы и состояние психического военного здоровья, выясняют. По словам его сослуживцев, мужчина ранее демонстрировал дисциплинированность и спокойствие, что делает инцидент еще более неожиданным.

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