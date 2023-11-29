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Разыграна карта против Украины: Туск рассказал, что на самом деле стоит за блокированием границы

Лидер польской коалиции Дональд Туск обвинил действующего премьер-министра в бездействии, которое портит отношения с Украиной

сегодня, 11:00
Автор:
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Кравцев Сергей
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Лидер польской коалиции и возможный следующий премьер-министр Польши Дональд Туск обвинил действующее правительство Матеуша Моравецкого в легкомысленной политике в отношении Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Fronda".

Разыграна карта против Украины: Туск рассказал, что на самом деле стоит за блокированием границы

Дональд Туск. Фото: из открытых источников

Таким образом польский политик высказался относительно "кризиса" на общей границе, который возник из-за протестных настроений и блокирования КПП со стороны поляков. 


"В начале, когда это было "правильно", они (члены действующего правительства – ред.) продемонстрировали радикально проукраинскую позицию, полностью забыв о польских интересах", — высказался Туск. 

По мнению Дональда Туска, Моравецкий решил разыграть "антиукраинскую карту", чтобы не раздражать людей, а теперь не знает, что с этим делать.

По мнению лидера польской коалиции, скандал возник именно из-за деструктивной позиции польского правительства. Даже в таком вопросе, как протест водителей, польские власти поставили под угрозу фундаментальные интересы Польша – отношения с Украиной, Россией, Европой.

Политик считает, что таким образом правительство Моравецкого проявило в политике "бездействие, которое нельзя простить". Под угрозой оказались и отношения с Украиной, и польские интересы одновременно, заявил он.

Читайте также на портале "Комментарии" — правительство Польши впервые с начала блокады украинско-польской границы, которое продолжается четвертую неделю, обратилось к украинским чиновникам. И призвало выполнить одно из требований польских перевозчиков. А именно – отменить обязательную регистрацию в системе "єЧерга" грузовиков, которые едут из Украины в ЕС. О чем говорит ситуация с этой блокадой и реакция польских властей? Как правильнее поступить Украине? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




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Источник: https://www.fronda.pl/a/On-naprawde-to-powiedzial-Tusk-oskarza-Morawieckiego-o-szkodzenie-relacjom-polsko-rosyjskim,223434.html
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