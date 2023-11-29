Разыграна карта против Украины: Туск рассказал, что на самом деле стоит за блокированием границы

Лидер польской коалиции и возможный следующий премьер-министр Польши Дональд Туск обвинил действующее правительство Матеуша Моравецкого в легкомысленной политике в отношении Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Fronda".

Дональд Туск. Фото: из открытых источников

Таким образом польский политик высказался относительно "кризиса" на общей границе, который возник из-за протестных настроений и блокирования КПП со стороны поляков.

"В начале, когда это было "правильно", они (члены действующего правительства – ред.) продемонстрировали радикально проукраинскую позицию, полностью забыв о польских интересах", — высказался Туск.

По мнению Дональда Туска, Моравецкий решил разыграть "антиукраинскую карту", чтобы не раздражать людей, а теперь не знает, что с этим делать.

По мнению лидера польской коалиции, скандал возник именно из-за деструктивной позиции польского правительства. Даже в таком вопросе, как протест водителей, польские власти поставили под угрозу фундаментальные интересы Польша – отношения с Украиной, Россией, Европой.

Политик считает, что таким образом правительство Моравецкого проявило в политике "бездействие, которое нельзя простить". Под угрозой оказались и отношения с Украиной, и польские интересы одновременно, заявил он.

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