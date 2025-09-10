Реакция мира на российские дроны, атаковавшие Польшу

В ночь на 10 сентября Россия совершила массированную атаку по Украине, использовав ракеты и дроны. Часть беспилотников пересекла границу и вторглась в воздушное пространство Польши. По данным СМИ, речь шла примерно о 10 беспилотниках РФ. Польские военные впервые применили систему противовоздушной обороны для их уничтожения. Собрали, как на это отреагировали в мире.

Российские дроны атаковали Польшу. Фото из открытых источников

Премьер-министр Польши Дональд Туск созвал экстренное заседание правительства и подтвердил, что у дронов российское происхождение.

"Мы готовы отразить подобные провокации и атаки. Мы хорошо подготовлены. Ситуация серьезная. Сегодня никто не может сомневаться, что мы должны быть готовы к разным сценариям", — подчеркнул Туск.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что у Украины есть данные о по меньшей мере восьми российских дронов, которые вторглись в польское воздушное пространство, и Киев готов поделиться информацией с Варшавой.

"Украина готова предоставить Польше имеющиеся необходимые данные по этому российскому удару. Украина готова помочь Польше построить надлежащую систему оповещения и защиты от таких российских вызовов", – написал Зеленский.

Президент также призвал создать общую противовоздушную систему защиты от ракет и дронов в Европе.

Президент Европейского совета Антониу Кошта заявил о "полной солидарности" с Польшей, подчеркнув, что агрессия России представляет угрозу безопасности всего континента.

"Мы выражаем полную солидарность с Польшей после неприемлемого нарушения Россией ее воздушного пространства. Продолжающаяся агрессия России против Украины и безрассудные вторжения в воздушное пространство государств-членов ЕС представляют прямую угрозу безопасности всех европейцев и критически важной инфраструктуре на всем нашем континенте", — отреагировал Кошта.

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал разрушить военную экономику РФ, чтобы остановить российскую агрессию.

"Россия намеренно расширяет свою агрессию, создавая все большую угрозу для Европы. Рой дронов над территорией Польши является еще одним доказательством этого, как и ее угрожающая риторика по отношению к восточному флангу НАТО. Мир должен остановить агрессора — разрушить его военную экономику и его способность уничтожать и убивать", — написал Науседа.

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас указала, что Россия могла специально совершить атаку на Польшу.

"Минувшей ночью в Польше мы стали свидетелями серьезнейшего нарушения европейского воздушного пространства Россией с начала войны, и есть признаки, что оно было умышленным, а не случайным. ЕС полностью солидарен с Польшей", — сообщила Каллас.

Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил солидарность с польским народом и осудил атаку России на Польшу.

"Вторжение российских беспилотников в польское воздушное пространство во время нападения России на Украину просто неприемлемо. Я осуждаю это самым решительным образом. Я призываю Россию прекратить эту опасную эскалацию", — отреагировал Макрон на атаку России по Польше.

Президентка Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен назвала атаку "беспрецедентным нарушением европейского воздушного пространства". По ее словам, необходимо активизировать усилия по помощи Украине и остановить действия РФ.

"Мы должны срочно работать над новым решением, которое позволит финансировать военные усилия Украины за счет иммобилизованных российских активов; риск будет возложен на нас коллективно", – указала фон дер Ляен.

Пресс-секретарь НАТО Эллисон Харт опубликовала первую реакцию Североатлантического союза на российские дроны в Польше.

"Минувшей ночью многочисленные дроны вошли в воздушное пространство Польши, где их встретили польская и натовская системы ПВО. Генсек НАТО поддерживает связь с польским руководством, и НАТО тесно консультируется с Польшей", — написала Харт.

Россия на момент написания статьи не отреагировала на свою атаку дронами по Польше.

