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Реакция Польши на разрешение США для Украины бить по территории РФ

Радослав Сикорский заявил, что Байден ответил Путину на понятном ему языке и позволил Украине наносить удары по России дальнобойным оружием.

18 ноября 2024, 10:33 comments1562
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Slava Kot

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отреагировал на информацию в The New York Times, где утверждается, что президент США Джо Байден снял для Украины ограничения по использованию дальнобойного оружия для ударов по территории России.

Реакция Польши на разрешение США для Украины бить по территории РФ

Глава МИД Польши Радослав Сикорский. Фото из открытых источников

Глава МИД Польши считает, что Украина имеет право на защиту от российской агрессии, поэтому может атаковать западным оружием территорию России. По его словам, такой шаг станет сдерживающим фактором для РФ.

"Президент Байден ответил на вступление северокорейских солдат в войну и массированный обстрел российских ракет на понятном Путину языке — снятием ограничений на использование Украиной западных ракет. Сила сдерживает, слабость провоцирует", — написал Сикорский на платформе X.

Напомним, что издание The New York Times опубликовало материал со ссылкой на американских чиновников по поводу разрешения США для Украины использовать дальнобойное оружие для ударов по России.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что спикер МИД РФ Мария Захарова отреагировала на решение Байдена по снятию ограничений на дальнобойное оружие для Украины. По ее словам, Путин уже комментировал это решение и его последствия для Украины и США. Вместе с тем российские политики сразу начали угрожать третьей мировой войной и усилением эскалации из-за разрешения для Украины наносить удары по России.

Также "Комментарии" писали о заявлении Зеленского, в котором он назвал российского диктатора Владимира Путина "голубем мира". Как пояснил президент, глава Кремля массированным обстрелом послал сигнал о своем нежелании заканчивать войну в Украине.



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