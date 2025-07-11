РФ готовится к еще больше войне: в Польше дали объяснение

В России сегодня пропагандируют "фашистскую и имперскую идеологию", готовят общество к новое еще большей агрессии. Поэтому у Польши есть все основания опасаться России. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире RMF FM заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Радослав Сикорский. Фото: из открытых источников

Топ-дипломат Польши подчеркнул, что Россия сама решила, что она враг для Европы. Польша считает, что с соседями лучше дружить.

По словам министра, поляки никогда не хотели войны и стремились "жить в гармонии" с соседями.

"Но, если сосед нападает на другого соседа, который находится рядом с нами, это влечет за собой последствия. Если Россия шпионит, засылает сюда поджигателей, угрожает нам, в том числе ядерным оружием, то Россия решила, что она враг Запада", – сказал Сикорский.

Также министр высказался относительно последних заявлений президента США Дональда Трампа относительно важного заявления по России 14 июля.

"Приятно, что президент США начинает говорить то, о чем европейские лидеры говорили ему на протяжении полугода, но настоящим испытанием станет то, примут ли США новый пакет санкций", – заявил глава МИД.

Читайте также на портале "Комментарии" — на фоне разговоров западных лидеров о переговорах и прекращении огня в Украине российский диктатор Путин считает, что его превосходство на поле боя растёт. При этом проигрыш в этой войне для него немыслим, поскольку он построил экономику своей страны и свою легитимность вокруг неё. В то же время для украинцев поражение означало бы просто конец Украины, как независимой страны. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет редактор Le Monde Сильви Кауфман в статье для Financial Times.

"То, как российские власти захватывают захваченные ими территории на Востоке, методично уничтожая любые признаки национальной идентичности и культурного наследия, свидетельствует о глубине приверженности Путина отрицанию существования Украины как нации", – говорится в публикации.



