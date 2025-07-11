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Кравцев Сергей
В России сегодня пропагандируют "фашистскую и имперскую идеологию", готовят общество к новое еще большей агрессии. Поэтому у Польши есть все основания опасаться России. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире RMF FM заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
Радослав Сикорский. Фото: из открытых источников
Топ-дипломат Польши подчеркнул, что Россия сама решила, что она враг для Европы. Польша считает, что с соседями лучше дружить.
По словам министра, поляки никогда не хотели войны и стремились "жить в гармонии" с соседями.
Также министр высказался относительно последних заявлений президента США Дональда Трампа относительно важного заявления по России 14 июля.
Читайте также на портале "Комментарии" — на фоне разговоров западных лидеров о переговорах и прекращении огня в Украине российский диктатор Путин считает, что его превосходство на поле боя растёт. При этом проигрыш в этой войне для него немыслим, поскольку он построил экономику своей страны и свою легитимность вокруг неё. В то же время для украинцев поражение означало бы просто конец Украины, как независимой страны. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет редактор Le Monde Сильви Кауфман в статье для Financial Times.