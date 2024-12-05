Россия доиграется: Польша озвучила новые угрозы в сторону Москвы

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что в его стране могут быть закрыты все консульства России. Это будет ответ на закрытие польского ведомства в Санкт-Петербурге. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает TVP World.
Радослав Сикорский. Фото из открытых источников
Сегодня Российская Федерация заявила, что закрывает генконсульство Польши в Санкт-Петербурге. Это якобы ответ на утренние заявления Польши.
Ведь в конце октября глава МИД Польши Радослав Сикорский объявил о закрытии в Познани российского консульства. Тогда это объяснили тем, что Польша защищает себя как страну и своих граждан от влияния России.
Кроме Познани в Польше есть еще два генеральных консульства России – в Кракове и Гданьске.
Сегодня же Сикорский заявил, что решение о закрытии российского консульства в Познани было принято в ответ на влияние РФ на Польшу.
Также Сикорский заявил, что Польша ожидала таких действий России и что это российское решение было принято "с достойным безразличием".
Читайте на портале "Комментарии" — власти Польши значительно усиливают оборону и называют страну прифронтовой, акцентируя внимание на случаях пересечения границы российскими ракетами. Польша получит западные системы ПВО. Что они будут защищать системы противовоздушной обороны, рассказал министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в эфире TVN24.
Новости