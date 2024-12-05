Россия доиграется: Польша озвучила новые угрозы в сторону Москвы

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что в его стране могут быть закрыты все консульства России. Это будет ответ на закрытие польского ведомства в Санкт-Петербурге. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает TVP World.

Радослав Сикорский. Фото из открытых источников

Сегодня Российская Федерация заявила, что закрывает генконсульство Польши в Санкт-Петербурге. Это якобы ответ на утренние заявления Польши.

"Руководствуясь принципом взаимности, "persona non grata" объявлены три дипломатических работника Генерального консульства Республики Польша в Санкт-Петербурге, которые должны покинуть территорию России до указанной даты", — заявили в МИД России.

Ведь в конце октября глава МИД Польши Радослав Сикорский объявил о закрытии в Познани российского консульства. Тогда это объяснили тем, что Польша защищает себя как страну и своих граждан от влияния России.

Кроме Познани в Польше есть еще два генеральных консульства России – в Кракове и Гданьске.

Сегодня же Сикорский заявил, что решение о закрытии российского консульства в Познани было принято в ответ на влияние РФ на Польшу.

"Раньше мы приняли решение ограничить районы Польши, куда могут ездить российские дипломаты. Этого недостаточно, чтобы предупредить их, что мы знаем, что они делают. Поэтому мы сделали следующий шаг. И если диверсионные и террористические акты будут продолжаться, я закрою остальных российских консульских". учреждений в Польше", — сказал Сикорский.

Также Сикорский заявил, что Польша ожидала таких действий России и что это российское решение было принято "с достойным безразличием".

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