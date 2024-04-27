Российская ракета упала вблизи польской границы: что заявил Туск

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Кравцев Сергей
Одна из ракет, которыми сегодня страна-агрессор атаковала Украину, упала на украинской территории в 15 км от границы с Польшей. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Twitter (X) заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.
Дональд Туск. Фото: из открытых источников
Глава польского правительства написал, что во Львовской области сегодня ночью "упали десятки бомб и ракет". По словам премьера, одна из российских ракет упала в 15 км от польской границы.
Кроме того, Дональд Туск раскритиковал своего предшественника, бывшего премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого.
По всей видимости Дональд Туск имел в виду проходящую в Будапеште конференцию национально-консервативных кругов. На ней присутствовал Моравецкий и глава кабинета президента Польши Марчин Масталерек.
Отметим, в ночь на 27 апреля российские оккупанты нанесли комбинированный удар по Украине ракетами разных типов. ПВО сбила 21 из 34 ракет, запущенных РФ. Об этом у себя в Telegram сообщил командующий Воздушных сил Николай Олещук.
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