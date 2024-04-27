Российская ракета упала вблизи польской границы: что заявил Туск

Одна из ракет, которыми сегодня страна-агрессор атаковала Украину, упала на украинской территории в 15 км от границы с Польшей. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Twitter (X) заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

Дональд Туск. Фото: из открытых источников

Глава польского правительства написал, что во Львовской области сегодня ночью "упали десятки бомб и ракет". По словам премьера, одна из российских ракет упала в 15 км от польской границы.

Кроме того, Дональд Туск раскритиковал своего предшественника, бывшего премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого.

"В настоящее время Моравецкий вырабатывает общую антиевропейскую стратегию с пропутинскими ультраправыми политиками в Будапеште. Глупость? Измена? И то, и то?", — написал премьер-министр.

По всей видимости Дональд Туск имел в виду проходящую в Будапеште конференцию национально-консервативных кругов. На ней присутствовал Моравецкий и глава кабинета президента Польши Марчин Масталерек.

Отметим, в ночь на 27 апреля российские оккупанты нанесли комбинированный удар по Украине ракетами разных типов. ПВО сбила 21 из 34 ракет, запущенных РФ. Об этом у себя в Telegram сообщил командующий Воздушных сил Николай Олещук.

"К отражению воздушного нападения противника привлечена истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины", — отметил командующий Воздушных сил.

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