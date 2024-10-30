Сельское хозяйство Украины может стать камнем преткновения для ЕС

Президент Польши Анджей Дуда выразил обеспокоенность возможной конкуренцией со стороны украинского аграрного сектора, когда Украина станет членом Европейского Союза. Он подчеркнул, что вопросы сельского хозяйства могут вызвать сложности между Киевом и Варшавой в процессе интеграции.

Анджей Дуда

Дуда объяснил, что мощное сельское хозяйство Украины может создать проблемы для фермеров в ЕС. По его мнению, этот вопрос нуждается в детальном анализе и разработке специальной европейской политики, чтобы минимизировать риски. Такое заявление прозвучало после недавних протестов польских фермеров, недовольных импортом украинского зерна.

"Украина имеет мощное сельское хозяйство и, без сомнения, дело украинского сельского хозяйства, если мы вообще говорим о вступлении Украины в Евросоюз, нуждается в детальном анализе, детальном обсуждении и особой европейской политике в этом контексте", — подчеркнул Дуда.

Несмотря на возможные трудности, Дуда подчеркнул, что Польша поддерживает вступление Украины в ЕС и НАТО. Он также отметил, что Польша отдает себе отчет в стратегической важности этих шагов для своей национальной безопасности. Однако, по словам президента, больше сомнений в этом вопросе будет возникать именно в странах Западной Европы.

Читайте на портале "Комментарии" — Президент Польши Анджей Дуда заявил, что хотел бы и впредь сохранить "дружбу" между Киевом и Варшавой, но теперь Украина якобы "не учитывает" Польшу из-за того, что та уже оказала всю военную помощь, которую только могла. Как сообщает портал "Комментарии", свое мнение польский лидер озвучил в эфире Radio Zet.