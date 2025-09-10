Сеть взорвалась мемами об атаке России на Польшу: от польского Арестовича до Николаевского Ванька

Сегодня ночью во время массированной ракетно-дроновой атаки России на Украину почти два десятка российских беспилотников пересекли границу с Польшей и даже нанесли разрушения в жилищном секторе польского населенного пункта. К счастью, обошлось без пострадавших.

Сеть разразилась мемами об атаке России на Польшу: от польского Арестовича до Николаевского Ванька

Однако реакция Польши, НАТО и мира на такое дерзкое поведение России просто поражает, особенно украинцев.

Портал "Комментарии" собрал самые смешные реакции украинцев на обстоятельства сегодняшнего утра и публикуем популярные мемы на российскую атаку в Польше.

Украинцы вспомнили и Арестовича в начале войны, и пса Патрона, и даже командируют известного блоггера "Николаевского Ванька", чтобы он помог полякам отслеживать атаки на страну.





Напомним, портал "Комментарии" писал, что в воздушное пространство Польши этой ночью залетело 19 российских беспилотников, из которых только 4 были сбиты силами польских ПВО. Как сообщает портал "Комментарии", такое заявление сделал премьер-министр Польши Дональд Туск.

"В течение ночи было 19 "вторжений" в воздушное пространство Польши, в результате которых были сбиты четыре дрона", — заявил Дональд Туск. По его словам, большое количество вражеских беспилотников прилетело с территории Беларуси. Глава польского правительства также добавил, что Варшава обратилась к НАТО с просьбой применить статью 4, и что стране нужно больше, чем просто выражение солидарности.