Сейм Польши окончательно определил судьбу Туска: принято важное для Украины решение

11 июня премьер-министр Польши Дональд Туск выступил в Сейме с инициативой провести голосование за вотум доверия своему правительству. После обсуждения и выступлений членов Кабмина парламент поддержал действующее правительство: "за" высказались 243 депутата, "против" – 210.

Дональд Туск. Фото: Reuters

Этот результат показал политическую устойчивость правительства на фоне новых вызовов после поражения представителя Гражданской платформы Рафала Тшасковского на президентских выборах. Новоизбранным президентом стал Кароль Навроцкий, кандидат от оппозиционной партии "Право и справедливость".

Туск назвал запрос на вотум доверия ответом на изменение политической конъюнктуры в стране и способом подтвердить готовность коалиции к дальнейшей работе. Он заявил, что этот шаг является первым серьезным испытанием для действующего большинства, и что правительство не будет отступать от намеченных реформ.

"Мы должны показать всем — как оппонентам в Польше, так и международному сообществу — что знаем, в какой ситуации находимся, и что не сдадимся", — подчеркнул премьер.

В то же время, лидер "Права и справедливости" Ярослав Качинский предложил создать техническое правительство, считая поражение провластного кандидата на выборах "четким сигналом" к изменению курса.

Если бы правительство не получило поддержки, Туск был бы вынужден подать в отставку, что могло бы привести к политической нестабильности и новым парламентским выборам.

Как уже писали "Комментарии", вечером 2 июня премьер-министр Польши Дональд Туск обратился к гражданам со специальным телевизионным обращением после завершения президентских выборов, в которых победу одержал представитель оппозиции Кароль Навроцкий.