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Шанс окончательно отказаться от энергоресурсов РФ: Польша озвучила вариант

По данным Польского экономического института, за 20 лет атомная энергетика должна обеспечивать в стране от 25 до 40% производства электроэнергии – в зависимости от количества построенных реакторов

сегодня, 12:20
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Автор:

Кравцев Сергей

На фоне полномасштабного вторжения российских в Украину Польша активно развивает атомную энергетику, чтобы в будущем полностью перестать зависть от российских энергоносителей. Как заявил эксперт по энергетике Польского экономического института Адам Ющак, Польша должна найти замену российскому ископаемому топливу. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Financial Times".

Шанс окончательно отказаться от энергоресурсов РФ: Польша озвучила вариант

Российский газ. Фото: из открытых источников

"Мы видим значительные изменения в польском и европейском мышлении относительно атомной энергетики. Теперь все полностью осознают, что мы должны заменить ископаемое топливо, особенно импортируемое из России", — отметил Ющак.

В Польском экономическом институте уже подсчитали, что за 20 лет атомная энергетика должна обеспечивать в стране от 25 до 40% производства электроэнергии – в зависимости от количества запущенных в работу реакторов.                                                                                           

Также правительство возлагает на ядерную энергетику основные надежды по остановке глобального потепления.

Стоит отметить, 28 сентября 2022 года страны ЕС потребовали немедленно ограничить цену на газ. 1 октября "Газпром" сократил поставки газа в Молдову на 30%. 1 ноября 2022 года "Газпром" прекратил поставки газа в Италию.

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Источник: https://www.ft.com/content/e5c2685d-f3b5-4ed5-8050-824274051104
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