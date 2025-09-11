Сикорский обратился с резким ультиматумом через Путина: чего требует

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что союзники по НАТО должны решительно отреагировать на недавнее нарушение воздушного пространства Польши российскими беспилотниками. По его словам, такая реакция должна продемонстрировать Путину, что дальнейшая эскалация лишь усилит давление на Кремль.

Фото: из открытых источников

В интервью польскому радио RMF FM Сикорский отметил, что события 10 сентября, когда в небо Польши вторглись российские дроны, не были случайностью, а целенаправленной провокацией. Операция продолжалась более семи часов — за ночь было зафиксировано 19 нарушений границы, несколько десятков беспилотников, часть из которых удалось сбить.

"Это не инцидент. Это тест на прочность — не только для Польши, а для всего НАТО", — подчеркнул глава МИД.

Сикорский выразил надежду на то, что совместная реакция Альянса и укрепление оборонных возможностей Польши станут сигналом для Москвы: подобная агрессия — стратегическая ошибка. Мероприятие, по его словам, должно быть готово реагировать на каждый новый уровень обострения ситуации.

"Должны дать понять, что не будем пассивными. Нужна жесткая политика сдерживания — и политическая, и военная", — заявил он.

Кроме усиления системы защиты от БПЛА, Польша, по словам Сикорского, также настаивает на введении новых санкций против России и увеличении военной и финансовой поддержки Украины.

Как уже писали "Комментарии", бывший посол Украины в Польше, экс-министр иностранных дел Андрей Дещица прокомментировал ситуацию с информационной волной в польских СМИ по поводу атаки российских дронов на территорию Польши.