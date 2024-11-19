Сикорский поставил ультиматум Москве: о чем заявил

Польша готова пойти на закрытие всех российских консульств в стране, если Москва не прекратит диверсионные действия в Европе. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский 19 ноября во время пресс-конференции, сообщает Reuters .

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. AP

"Я уже закрыл консульство в Познани. Если это не остановится, мы закроем остальные", — заявил Сикорский.

Ранее в октябре министр уже объявлял о закрытии генерального консульства РФ в Польше, объясняя это тем, что Россия причастна к попыткам диверсий на польской территории. Он подчеркнул, что эти действия также затрагивают союзников Польши по НАТО, что недопустимо.

Кроме того, Сикорский отметил, что уже прекратившее работу здание российского консульства в Познани могут передать для нужд украинского консульства. По его словам, этот объект будет освобожден в ближайшее время, что позволит Украине использовать его для своих дипломатических целей.

Читайте на портале "Комментарии" — Крупнейшие страны ЕС готовы оказывать Украине финансовую и военную помощь, если США сократят поддержку при новой администрации во главе с Дональдом Трампом. Как передает портал "Комментарии", такое заявление после переговоров с коллегами из Великобритании, Франции, Германии, Италии и Испании сделал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, пишет "Wpost".

Кроме того, комментарии писали, что министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отреагировал на информацию в The New York Times, где утверждается, что президент США Джо Байден снял для Украины ограничения по использованию дальнобойного оружия для ударов по территории России.