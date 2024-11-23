Сикорский рассказал об отчаянии Кремля: что он имел в виду

Применение новой межконтинентальной баллистической ракеты для удара по украинскому городу Днепр свидетельствует не только об эскалации, но и критическом состоянии российской военной стратегии. Такое заявление сделал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью "Голосу Америки".

Путин не может выиграть войну: Сикорский об ударах межконтинентальными ракетами

По его словам, Кремль все чаще использует нестандартные методы, демонстрируя свою неспособность добиться успеха в войне против Украины. Он подчеркнул, что такой шаг является проявлением не силы, а слабости российского руководства, которое не в состоянии добиться своих военных целей обычными средствами.

"И если это так, то это, конечно, с одной стороны было бы эскалацией и сигналом, а с другой – проявлением отчаяния, потому что Путин не может выиграть эту войну", – отметил Сикорский.

Ранее "Комментарии" писали, что очередной миф Кремля о "непобедимости" российских ракет "Орешник" разрушен . По словам эксперта по ядерному вооружению Фабиана Хоффманна, современные противоракетные системы могут успешно обезвредить этот тип баллистических ракет. В своем заявлении он отметил, что такие комплексы как SM-3, Aegis Ashore, Arrow 3 и THAAD имеют достаточные возможности для перехвата даже сложных угроз.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Кремле объяснили угрозы Путина союзникам Украины. После того, как Путин хвастаясь новой ракетой "Орешник" начал угрожать странам Запада. его спикер Песков принялся объяснять главный сигнал в обращении Путина к западным лидерам. Слова кремлевского спикера цитируют российские СМИ.