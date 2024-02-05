"Ситуация очень серьезная": в Польше не исключили нападение РФ

из-за войны в Украине в мире сегодня ситуация очень напряженная. Не исключено, что если Украина проиграет на фронте, Россия нападет на НАТО, в том числе и Польшу. Такое заявление сделал министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш рассказал в интервью польскому изданию Super Express .

Владислав Косиняк-Камиш (фото из открытых источников)

По словам польского министра, нельзя привыкать к войне в Украине.

"Нельзя привыкать к войне, нельзя забывать о ней. Ситуация действительно очень серьезная, и все больше стран это чувствуют", – сказал министр.

Отвечая на вопрос, допускает ли он худший сценарий, когда Украина проигрывает войну, а Россия запланирует агрессию против стран НАТО, Польши. Политик сказал, что предполагает любой сценарий

"Я предполагаю любой сценарий и воспринимаю самые плохие серьезные. Это роль министра обороны в ситуации, в которой мы сегодня оказались. Это не слова, выброшенные на ветер. Ситуация в мире очень серьезная. Это не только Украина, это также районы Красного моря и районы Красного моря". Тихого океана. Надо быть готовым к каждому сценарию, поэтому мы проводим аудит, делаем выводы, заполняем пробелы, например, по поводу оружия", – сообщил польский министр обороны.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, должен ли Польша сбивать российские ракеты над Украиной . Польша должна начать переговоры с Украиной и НАТО по сбиванию в приграничных регионах Украины российских ракет, летающих в направлении Польши. Такое мнение высказали большинство поляков (63%) по результатам опроса, проведенного центром IBRiS.

Социологи поинтересовались у граждан Польши мнением, должно ли правительство их страны начать переговоры с НАТО и Украиной по обеспечению противовоздушной обороны пограничной территории Украины, чтобы сбивать российские ракеты, летящие в сторону Польши. В итоге 37,6% респондентов ответили "однозначно да", а 31,7% — "скорее да".

