Скандал в Польше: на могиле бойцов УПА появилась надпись с провокационным содержанием

На горе Монастырь в Польше на братской могиле бойцов Украинской повстанческой армии появилась мемориальная доска с противоречивой надписью. Об этом сообщает издание Zlubaczowa.

Фото: 24 Канал

Текст на табличке приписывает воинам УПА ответственность за "террор и геноцид по отношению к безоружному польскому, украинскому и еврейскому населению", при этом призывает к прощению, но не к забвению. В надписи также упоминается: "Господи Боже, помилуй их и не воздай им за ужасные поступки, которые они совершили против своих братьев".

На данный момент неизвестно, кто установил табличку. По предварительной информации, она могла быть размещена без официального разрешения, поэтому инцидент расследуют польские правоохранители.

Братская могила расположена в селе Монастырь, Подкарпатское воеводство. Мемориал был установлен в 1990-х годах по инициативе украинского общества, он чествует погибших в бою с советскими силовыми структурами в ночь со 2 на 3 марта 1945 года.

Следует отметить, что этот памятник неоднократно становился объектом актов вандализма. В частности, в 2015 году была разбита табличка с именами погибших и изменена украинская символика. В 2020-м вандалы снова повредили памятник, уничтожив мемориальную доску, которую позже заменили новой, двуязычной, однако без указания имен.

Ранее портал "Комментарии" писал, что Польша поддерживает идею доступа к французскому "ядерному зонту" для защиты от потенциальной российской угрозы. Такое заявление в интервью "Bloomberg" сделал президент Польши Анджей Дуда. В то же время, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, выступая в парламенте, что сегодня в мире многое изменилось и теперь Варшава может попытаться получить доступ к ядерному оружию.