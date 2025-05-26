Сколько украинцев получили польское гражданство

Польша уже многие годы остается одним из главных направлений миграции украинцев для обучения и работы. Особенно много украинцев попало в Польшу после начала полномасштабной войны. Тем не менее, за последние 10 лет польское гражданство получили около 40 тысяч украинцев.

Польский паспорт. Фото из открытых источников

По официальным данным Министерства внутренних дел и администрации Польши, в 2024 году польский паспорт получил 8219 украинцев. 7460 украинцев получили польское гражданство через процедуру признания воеводой, а еще 759 человек благодаря решению президента страны.

Для сравнения, за тот же период общее количество новых граждан Польши составило 16 342 человека, то есть украинцы составляли половину общего числа натурализованных.

В период с 2015 по 2023 год польское гражданство получили 31,9 тысячи граждан Украины. Таким образом, за последние два года польский паспорт получили около 40 тысяч украинцев. При том, что в Польше 1,55 миллиона украинцев имели действующие виды на жительство, в том числе 984 тысячи украинцев в статусе беженцев.

Гражданство Польши можно получить несколькими путями: натурализация, получение гражданства через брак, через происхождение или решением президента. Польское законодательство разрешает иметь двойное гражданство, однако в Украине разрешено только одно гражданство.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Польше изменилось отношение к украинцам.

Также "Комментарии" писали о результатах опроса, который показал, поддерживают ли украинцы введение множественного или двойного гражданства.