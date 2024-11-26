Сколько украинских беженцев намерены пробыть в Польше менее года и вернуться в Украину

До 56% выросла доля украинских беженцев в Польше, которые не могут определиться, оставаться ли им жить в этой стране. Но и о том, чтобы возвращаться обратно в Украину у большинства из них речи не идет. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют результаты исследования Национального банка Польши "Жизнь и экономическое положение мигрантов из Украины в Польше в 2024 году".

Украинские беженцы. Фото: из открытых источников

Процент украинцев не имеющих сегодня четких планов относительно своего будущего в Польше даже выше, чем среди беженцев первой волны 2022 года (55%). В 2023 году доля не определившихся составляла 48%.

Доля тех, кто четко решил остаться жить в Польше фактически не менялась на протяжении трех лет: 19% в 2022 году, по 21% в 2023 и 2024 годах.

Только 2% украинских беженцев намерены пробыть в Польше менее года и вернуться в Украину. Столько же планируют покинуть Польшу, но переехать в другую европейскую страну. 19% будут в Польше более года, но не намерены оставаться на постоянное жительство.

В своем исследовании Национальный банк разделяет украинцев на иммигрантов (те, кто приехал до начала полномасштабной войны) и беженцев (приехавших после февраля 2022 года). Планы украинских иммигрантов несколько отличаются от настроений беженцев. Так, 48% подтвердили, что останутся жить в стране на постоянной основе, вернутся в Украину – 1%, не имеют четких планов на будущее – 39%.

Основным источником дохода украинцев в Польше является работа. В структуре доходов иммигрантов заработная плата составляет в среднем около 90% дохода, у беженцев – 76%.

В исследовании указано, что 19% беженцев — безработные, поскольку значительная часть женщин, ухаживающих за детьми, ищут работу на неполный рабочий день, что является проблемой, учитывая низкий уровень использования контрактов на неполный рабочий день в польской экономике.

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