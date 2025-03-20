Соседняя из Украины страна призвала всех жителей сделать запасы для автономного выживания

Министерство внутренних дел и администрации Польши призвало граждан страны подготовить запасы на три дня автономной выживаемости на случай кризисных ситуаций.

Польша призвала людей делать запасы (фото из открытых источников)

Об этом сообщает Rynek Zdrowia.

"Давайте будем готовы в рамках своих возможностей по меньшей мере на три дня выживания без помощи государственных структур", – заявил замминистра внутренних дел Веслав Лесникевич.

Он отметил, что такой запас должен включать в себя воду, необходимые медикаменты, средства гигиены, продукты питания, автономное освещение, заряженные павербанки и транзисторный радиоприемник.

Лесникевич подчеркнул, что гражданская оборона – это не только ожидание помощи от государства, но и личная ответственность каждого за свою безопасность и безопасность близких.

Также в Польше продолжается работа над созданием кризисного пособия по сотрудничеству с Министерством обороны и правительственным центром безопасности.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Польша и США поссорились из-за Starlink . Между американским миллиардером Илоном Маском, государственным секретарем США Марко Рубио и главой МИД Польши Радославом Сикорским возник спор из-за Starlink для Украины.

После сообщения Илона Маска, что отключение Starlink может обрушить фронт в Украине, ему ответил Радослав Сикорский. Польский министр напомнил, что Starlink для Украины финансируется Польшей за 50 миллионов долларов в год.

"Если SpaceX окажется ненадежным поставщиком, мы будем вынуждены искать других поставщиков", — написал Радослав Сикорский.

Главе МИД Польши ответил госсекретарь США Марко Рубио.



"Никто не угрожал отключить Украину от Starlink. И скажите спасибо, потому что без Starlink Украина давно бы проиграла эту войну, а россияне сейчас были бы на границе с Польшей", — написал глава американской дипломатии.