Соседняя из Украины страна призвала всех жителей сделать запасы для автономного выживания

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Лиля Воробьева
Министерство внутренних дел и администрации Польши призвало граждан страны подготовить запасы на три дня автономной выживаемости на случай кризисных ситуаций.
Польша призвала людей делать запасы (фото из открытых источников)
Об этом сообщает Rynek Zdrowia.
Он отметил, что такой запас должен включать в себя воду, необходимые медикаменты, средства гигиены, продукты питания, автономное освещение, заряженные павербанки и транзисторный радиоприемник.
Лесникевич подчеркнул, что гражданская оборона – это не только ожидание помощи от государства, но и личная ответственность каждого за свою безопасность и безопасность близких.
Также в Польше продолжается работа над созданием кризисного пособия по сотрудничеству с Министерством обороны и правительственным центром безопасности.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Польша и США поссорились из-за Starlink . Между американским миллиардером Илоном Маском, государственным секретарем США Марко Рубио и главой МИД Польши Радославом Сикорским возник спор из-за Starlink для Украины.
Главе МИД Польши ответил госсекретарь США Марко Рубио.
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