Союзники могут закрыть небо над Западной Украиной. Когда примут такое решение

Страны НАТО вполне могли бы сбивать над территорией Украины российские ракеты, летящие в направлении Польши, считает Януш Онишкевич. По его мнению, сейчас необходимо сделать все для того, чтобы польская система противовоздушной обороны сбивала ракеты, которые могут нарушить ее воздушное пространство.

Российская ракета

Однако, говорит эксперт, для этого нужно, чтобы польская сторона имела полную информацию по ракетам и имела полную осведомленность о воздушном пространстве Украины. То есть, подчеркнул Оникевич, польской стороне в такой ситуации нужна информация из украинских радаров.

По словам бывшего министра обороны, система противовоздушной обороны Польши может реагировать на ситуацию с подлетом российской ракеты в момент, когда уже может быть поздно для ее сбития.

При этом эксперт считает, что решение о необходимости сбивать ракеты над Украиной, которые могут нарушить воздушное пространство Польши, можно принять. Однако для этого необходимо преодолеть сопротивление партнеров по НАТО. Именно они должны согласовать использование союзнических средств ПВО или хотя бы не выступать против таких действий, добавил бывший министр обороны.

Вместе с тем Онишкевич не исключает, что в будущем страны НАТО примут решение о полной защите неба над западной частью Украины. Однако такое решение, считает эксперт, нуждается в том, что нужно немного подождать. Впрочем, он не исключает, что возможно решение о сбивании ракет, которые летят в сторону Польши, могут принять летом на саммите НАТО, который состоится в Вашингтоне.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в воздушных силах Украины считают , что Польша может закрыть небо над западной частью Украины, однако для этого нужно принять политическое решение.