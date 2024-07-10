США "открестились": Польша передумала сбивать ракеты над Украиной

Польша решила не сбивать летящие в направлении Запада ракеты над Украиной, поскольку в Варшаве нет единодушного мнения по этому вопросу. Как сообщает Польское радио, глава Министерства обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что подобные решения должны приниматься всеми членами НАТО, а не отдельными странами.

Владислав Косиняк-Камиш (фото из открытых источников)

Косиняк-Камыш подчеркнул, что Польша не будет принимать никаких решений самостоятельно по этому вопросу. "Конечно, существуют другие процедуры по ракетам на территории республики. Тогда это наше решение", — отметил он.

Представитель Белого дома Джон Кирби также высказался на этот счет, заявив, что Соединенные Штаты не поддерживают идею сбивания ракет. По его словам, это чревато эскалацией конфликта, что было бы опасно для всех сторон, в частности, для самих украинцев.

"Мы хотим искать способы, чтобы Украина была эффективной, но мы не хотим эскалации. Это было бы нехорошо для украинцев, это было бы нехорошо для поляков, это было бы нехорошо для кого-то. Мы не хотим, чтобы Путин получил аргументы, что война была спровоцирована НАТО, что это война между Россией и Западом или между Россией и США", — сказал Кирби.

Он также отметил, что правительство Польши должно установить и объявить о своих собственных процедурах самообороны.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что действительно ли Польша сможет сбивать ракеты РФ над Украиной. Украина и Польша подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности. Подписание прошло в Варшаве. Интересным пунктом соглашения является то, что данное соглашение о безопасности с Польшей предусматривает положение о разработке механизма сбивания в воздушном пространстве Украины российских ракет и дронов, которые выпущены в направлении Польши.