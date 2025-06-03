Станет ли президентство Навроцкого катастрофой для Украины: назван важный момент

Несмотря на победу Кароля Навроцкого на президентских выборах в Польше, ожидать кардинального поворота Варшавы в сторону пророссийского курса не стоит, заявил Яцек Ключковский, бывший посол Польши в Украине (2005-2010).

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По словам дипломата, у новоизбранного президента есть четкая антироссийская позиция, что существенно отличает его от, например, Виктора Орбана.

"Навроцкий не поддерживает Россию — он убежден противник ее политики. Да, во время саммитов НАТО он может выступать против членства Украины в Альянсе, но пока это не критично, поскольку ключевую роль в таких решениях играют США", — подчеркнул Ключковский.

Бывший посол также прогнозирует, что в риторике нового польского президента будет больше критики в адрес Германии и Еврокомиссии, поскольку Навроцкий является приверженцем консервативного курса, последовательно защищает национальные интересы и ограничение влияния европейских институтов.

В вопросе поддержки Украины Ключковский успокоил помощь со стороны Польши в борьбе против российской агрессии не прекратится.

"Финансовую, военную и политическую поддержку Украине обеспечивает польское правительство, и эта поддержка будет продолжаться", — подчеркнул он.

В то же время, экс-посол предупредил, что в сфере исторической памяти давление на Украину может усилиться. Это связано с тем, что Навроцкий активно продвигает правоконсервативные нарративы, включающие более жесткую позицию по отношению к национальной исторической политике.

Навроцкий – историк по специальности и консерватор по убеждениям, поддержанный оппозиционной партией "Право и справедливость". Он выступает за защиту традиционных ценностей, ограничение вмешательства ЕС во внутренние дела страны и взвешенное отношение к расширению НАТО.

Со своей стороны, президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на конструктивное сотрудничество с новым главой польского государства, отметив важность стратегического партнерства между Киевом и Варшавой.

Как уже писали "Комментарии", кандидат в президенты Польши Кароль Навроцкий заявил, что против вступления Украины в НАТО. По его словам, членство Украины в Альянсе поставит НАТО в прямой конфликт с Россией.