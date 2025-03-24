Страшная трагедия в Польше: украинец убил собственную жену и двух дочерей

В Польше украинец совершил убийство своей жены и двух дочерей, за что был приговорен к пожизненному заключению, сообщает польское издание RMF FM.

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Тела 29-летней женщины и ее двух дочерей были найдены в субботу, 18 ноября 2023 года, днем в их доме в Пущикове, близ Познани.

В то время в квартире находился сын погибшей, подросток, не информированный о трагедии.

"Подозреваемый Сергей Т. рассказал, что после того, как осознал, что произошло, решил покончить с жизнью, но не смог набраться смелости. На следующий день он уехал в Познань, зашел в торговый центр и сказал охраннику, что убил жену и дочерей. Полиция его задержала", — отметил он.

Мужчина объяснил сыну отсутствие матери тем, что она с детьми находится в больнице из-за коронавируса. Также он запретил парню подниматься вверх, объяснив это наличием специальных средств борьбы с COVID-19, добавил прокурор.

Все жертвы были гражданами Украины. 42-летний мужчина приехал в Польшу в 2018 году.

Окружной суд в Познани признал 44-летнего Сергея Т. виновным в убийстве жены и двух дочерей. Его наказали пожизненным заключением.

Судья Даниэль Юркевич отметил, что на основе предоставленных доказательств вины подсудимого не вызывает никаких сомнений.

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