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Страшная трагедия в Польше: украинец убил собственную жену и двух дочерей

Окружной суд в Познани признал 44-летнего Сергея Т. виновным в убийстве жены и двух дочерей.

сегодня, 17:00
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Клименко Елена

В Польше украинец совершил убийство своей жены и двух дочерей, за что был приговорен к пожизненному заключению, сообщает польское издание RMF FM.

Страшная трагедия в Польше: украинец убил собственную жену и двух дочерей

Фото: из открытых источников

Тела 29-летней женщины и ее двух дочерей были найдены в субботу, 18 ноября 2023 года, днем в их доме в Пущикове, близ Познани.

  В то время в квартире находился сын погибшей, подросток, не информированный о трагедии.

"Подозреваемый Сергей Т. рассказал, что после того, как осознал, что произошло, решил покончить с жизнью, но не смог набраться смелости. На следующий день он уехал в Познань, зашел в торговый центр и сказал охраннику, что убил жену и дочерей. Полиция его задержала", — отметил он.

Мужчина объяснил сыну отсутствие матери тем, что она с детьми находится в больнице из-за коронавируса. Также он запретил парню подниматься вверх, объяснив это наличием специальных средств борьбы с COVID-19, добавил прокурор.

Все жертвы были гражданами Украины. 42-летний мужчина приехал в Польшу в 2018 году.

Окружной суд в Познани признал 44-летнего Сергея Т. виновным в убийстве жены и двух дочерей. Его наказали пожизненным заключением.

Судья Даниэль Юркевич отметил, что на основе предоставленных доказательств вины подсудимого не вызывает никаких сомнений.

Ранее "Комментарии" писали, что в Одесской области произошла трагедия, которая всколыхнула всю страну: полицейские задержали 19-летнего мужчину по подозрению в жестоком убийстве маленького ребенка. Мальчик умер в реанимации, так и не приходя в сознание. По предварительным данным, причиной смерти стали тяжелые травмы, полученные от собеседника матери, разозлившегося на ребенка из-за плача.



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Источник: https://www.rmf24.pl/regiony/poznan/news-brutalnie-zabil-zone-i-dwie-corki-jest-wyrok-dla-44-latka,nId,7936625?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR18McfIC6tkwboQ7vqIUF1FqNna0qwmBoWe_XHqm9A3i4olgJEXI8f8VRE_aem_HjdP7yQOfsG4gxL32vD5jQ#crp_state=1
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