В четверг, 12 июня, Верховный суд Польши опубликовал официальное заявление по поводу сообщений о возможных нарушениях в работе избирательных комиссий, пишет польское издание Onet.

Кароль Навроцкий. Фото: Reuters

В документе отмечается, что "в Верховный суд поступили жалобы, связанные с нарушениями при оформлении протоколов об итогах голосования и подсчете голосов на некоторых участковых избирательных комиссиях".

Сообщается также, что такие жалобы, при соблюдении формальных требований, будут рассматриваться по существу. СМИ Польши интерпретируют это как разрешение Верховного суда на пересчет голосов на участках, где зафиксировали нарушения во время второго тура президентских выборов.

Президентские выборы 2025 года завершились победой Кароля Навроцкого, получившего 50,89% голосов. Его преимущество над соперником Рафалом Тшасковским составило около 370 тысяч голосов. Однако уже через несколько дней после оглашения результатов в сети появилась информация о возможных нарушениях при подсчете голосов.

Самый известный случай связан с комиссией №95 в Кракове. В первом туре Тшасковский получил 550 голосов среди 13 кандидатов, а во втором, когда конкурировал только с Навроцким, только 540. Впоследствии обнаружили, что в протоколе произошла ошибка: результаты были перепутаны. На самом деле Тшасковскому следовало зачесть 1132 голоса, ошибочно насчитавших его оппоненту.

Подобные ошибки были обнаружены и в работе комиссии №9 в Стшельцах Опольских и комиссии №13 в Минске Мазовецком.

Верховный суд подчеркнул, что "учел доказательства визуального осмотра бюллетеней" от 12 окружных избирательных комиссий.

Ранее суд сообщал, что в случае поступления информации о нарушениях в деятельности участковых комиссий, связанных с подсчетом голосов или неправильным заполнением протоколов, эти факты могут служить основанием для подачи исков о нарушении избирательного законодательства.

Портал "Комментарии" уже писал, что кандидат в президенты Польши Кароль Навроцкий заявил, что против вступления Украины в НАТО. По его словам, членство Украины в Альянсе поставит НАТО в прямой конфликт с Россией.