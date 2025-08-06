Трамп отправил особый подарок новому президенту Польши: у Навроцкого рассказали, что получили

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Slava Kot
Новый президент Польши Кароль Навроцкий получил символический подарок от президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил Марчин Пшидач, отвечающий за международные дела в администрации Навроцкого.
Навроцкий и Трамп. Фото: пресс-служба избирательного штаба Кароля Навроцкого
Как сообщают польские СМИ, Трамп направил подарок Навроцкому. По словам Пшидача, подарок из США стал неожиданностью, ведь в подобных ситуациях лидеры государств обычно ограничиваются поздравительными телеграммами.
По словам польского чиновника, Навроцкий получил от Трампа в подарок скульптуру в виде американского орла, который считается одним из главных национальных символов США. В то же время орел имеет глубокое значение и для Польши, ведь белый орел с короной изображен на гербе страны.
6 августа в Польше состоялась инаугурация президента, на которой Кароль Навроцкий сменил в должности Анджея Дуду, занимавшего этот пост в течение двух каденций с 2015 по 2025 год.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп сделал заявление о новом президенте Польши. Президент США назвал победу Навроцкого "большой" и опубликовал видео антииммигрантских протестов, где толпа скандировала слова: "Дональд Трамп".
Также "Комментарии" писали, что поляки назвали лучшего президента страны. В рейтинге президентов Польши Дуда оказался на третьем месте.