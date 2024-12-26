Туск не сдержал эмоций: что заявил про Орбана и его заигрывание с Кремлем

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан называет российского диктатора Владимира Путина "честным партнером" Будапешта, пока Россия обстреливает Украину ракетами на Рождество. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в соцсети X сделал премьер-министр Польши Дональд Туск.

Дональд Туск. Фото: из открытых источников

"Накануне Рождества Россия нанесла массированный ракетный удар по украинским городам. В то же время в рождественском интервью премьер-министр Орбан назвал Путина "честным партнером венгров", — написал глава польского правительства.

Также в своем посте Дональд Туск упомянул беглого бывшего заместителя министра юстиции Польши Марцина Романовского, который получил политическое убежище в Венгрии. Премьер заявил, беглец выучил рождественские пожелания на венгерском языке.

Читайте также на портале "Комментарии" — несмотря на якобы отказ официального Киева от "рождественского перемирия", у украинской власти еще есть время до православного Рождества, чтобы изменить свою позицию. Такое заявление, выступая на радио Kossuth, сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Президент Украины Владимир Зеленский в который раз подверг критике Виктора Орбана за его постоянные попытки представлять себя как посредника в переговорах с Путиным и для окончания войны. Почему Орбан так упорно продвигает идею "рождественского перемирия"? Учитывая его теплые отношения с Трампом и Путиным, не может ли быть это согласованная позиция, как Кремля, так и команды Трампа? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – мир или тотальное поражение: Орбан назвал год завершения войны.



