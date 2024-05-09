Туск объяснил школьнице, почему НАТО против отправки войск в Украину

10-летняя школьница спросила Дональда Туска о том, можно ли в Украину отправить войска ООН, как это было сделано во время войны в Югославии.

Дональд Туск

Однако, как отметил премьер Польши, войска ООН в Югославии не смогли выдержать испытания. Именно поэтому, подчеркнул Туск, произошло так, что солдаты ООН стали немыми свидетелями преступлений, совершенных против жителей Сребреницы.

"Так что это не лучший пример",

– ответил Туск девочке.

Однако после этого школьница спросила польского премьера о помощи НАТО, которая могла бы быть предоставлена Украине.

Впрочем, Туск ответил, что Альянс и так помогает Киеву и оказывает ему большую поддержку. Однако, по его словам, НАТО не намерено напрямую вмешиваться в войну в Украине и отправлять туда свои войска, поскольку тогда может начаться ядерная война, по крайней мере, все этого боятся.

По словам Туска, в НАТО все думают над тем, стоит ли отправлять в Украину войска и не станет ли это слишком большим риском.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что, по информации западных СМИ, готовится текст декларации, которую должны проголосовать на Вашингтонском саммите НАТО. Так вот, там будет прописано, что НАТО не будет отсылать своих военных в Украину.

При этом известно, что НАТО реально боится не только принимать, а даже приглашать Украину присоединиться к Альянсу. Дело в том, что Запад еще в начале войны был готов к тому, что Россия захватит Киев. Но не так получилось, как думалось. Теперь же членство Украины в НАТО просто элемент торга с Россией.

Также СМИ рассказывали, что даже президент США Джо Байден реально опасается ядерных угроз России.





