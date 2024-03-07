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Туск отреагировал на протесты фермеров: говорит, что Польша хочет помочь Украине, но есть нюанс

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что ЕС должен защитить сельскохозяйственный рынок

сегодня, 11:45
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Кравцев Сергей
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Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что он и его правительство понимают в какой ситуации сегодня находится Украина, и поляки хотели бы помочь украинцам, но в то же время Варшава должна защитить европейский, польский сельскохозяйственный рынок. Как передает портал "Комментарии", об этом пишут "Wiadomosci".

Туск отреагировал на протесты фермеров: говорит, что Польша хочет помочь Украине, но есть нюанс

Дональд Туск. Фото из открытых источников

Дональд Туск обратился к еврокомиссару по вопросам сельского хозяйства Янушу Войцеховскому и намекнул на его "пассивность" по решению проблемы с протестами фермеров.

"Я постоянно на связи с Брюсселем. Очень хотелось бы, чтобы эту работу никто не портил, потому что мы уже близки к финишу. Вот мое искреннее обращение, особенно к комиссару Войцеховскому, который в течение этих долгих месяцев был достаточно пассивным, чтобы не сказать, что он нанес вред этому делу. Было бы хорошо, чтобы он ничего не портил ни на одном этапе, особенно сейчас, когда мы, возможно, завершаем эти работы", — сказал Туск.

Польский премьер добавил, что в субботу встретятся с фермерами, и надеется, что объявит "нечто серьезное".

Дональд Туск также заявил, что в Бухаресте поднимет вопрос изменений, которые защитят европейских сельхозпроизводителей.

"Мы очень хотим помочь Украине, но в то же время мы должны защитить европейский, польский сельскохозяйственный рынок", — подчеркнул глава польского правительства.

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Источник: https://wiadomosci.wp.pl/tusk-bedzie-rozmawial-o-zielonym-ladzie-chce-byc-ostrozny-7003312666188512a
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