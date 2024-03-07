Туск отреагировал на протесты фермеров: говорит, что Польша хочет помочь Украине, но есть нюанс

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что он и его правительство понимают в какой ситуации сегодня находится Украина, и поляки хотели бы помочь украинцам, но в то же время Варшава должна защитить европейский, польский сельскохозяйственный рынок. Как передает портал "Комментарии", об этом пишут "Wiadomosci".
Дональд Туск. Фото из открытых источников
Дональд Туск обратился к еврокомиссару по вопросам сельского хозяйства Янушу Войцеховскому и намекнул на его "пассивность" по решению проблемы с протестами фермеров.
Польский премьер добавил, что в субботу встретятся с фермерами, и надеется, что объявит "нечто серьезное".
Дональд Туск также заявил, что в Бухаресте поднимет вопрос изменений, которые защитят европейских сельхозпроизводителей.
Читайте также на портале "Комментарии" — ситуация на польско-украинской границе остается тяжелой. Почему в то время, как польские фермеры блокируют украинский экспорт, их страна увеличила поставки своих продуктов Украину, а также – ввоз зерна из России и Беларуси? Чего и почему в польско-украинских отношениях ожидать в обозримом будущем? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
Обсуждения
Новости