Премьер-министр Польши Дональд Туск подчеркнул, что не разрешит использовать вопрос Волынской трагедии для политических манипуляций. Об этом он заявил во время пресс-конференции с Владимиром Зеленским, сообщает "Интерфакс-Украина".

Дональд Туск. Фото: Reuters

Туск заверил, что он планирует активно работать над скорым и системным решением этой проблемы.

По его словам, Польша и Украина имеют "общее понимание и методы совместных действий", когда речь идет о Волынской трагедии и других сложных моментах их общей истории.

"Эти вопросы требуют сострадания с обеих сторон: со стороны Украины по Польше и со стороны Польши по Украине. Это должно происходить параллельно. Я не позволю, чтобы эта тяжелая и драматическая часть истории Польши стала инструментом политических манипуляций. Однако я также буду последовательно работать над тем, чтобы решить эту проблему быстро и системно", — подчеркнул Туск.

Как сообщалось ранее, в сентябре Министерство иностранных дел Польши заявило, что без решения вопроса эксгумации жертв Волынской трагедии Украина не может рассчитывать на вступление в Европейский Союз. .

1 октября глава МИД Украины Андрей Сибига во время визита в Варшаву заявил, что Украина готова обсуждать с Польшей спорные моменты в истории, включая Волынскую трагедию 1943-1944 годов.

Портал "Комментарии" писал, что уходящий в отставку президент США Джо Байден предупредил российского диктатора Владимира Путина, когда российские спецслужбы готовили диверсионную операцию на борту летевших трансатлантическими маршрутами самолетов.