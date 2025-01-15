Туск подтвердил ужасающие планы Путина по всему миру

Премьер-министр Польши Дональд Туск подтвердил информацию СМИ о российских попытках диверсий против авиакомпаний по всему миру. По его словам, если бы они удались Путину, это имело бы трагический сценарий.

Премьер-министр Польши Дональд Туск. Фото из открытых источников

Дональд Туск во время пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Варшаве рассказал о недавних переговорах по безопасности. По его словам, речь шла о совместных действиях против российской агентуры и попытках диверсий спецслужб РФ для безопасности Украины, Польши и всего Запада.

"Некоторые диверсии или подготовка к диверсиям имели очень драматический характер. Я не буду вдаваться в подробности этой информации, но я могу подтвердить справедливость этих опасений, что Россия планировала акты воздушного террора не только против Польши, но и авиакомпаний во всем мире", – сказал Туск.

Недавно газета The New York Times опубликовала статью о диверсионных действиях, запланированных российскими службами на борту летевших трансатлантическими маршрутами самолетов. Из-за значительной опасности действий РФ Джо Байден послал сигнал Путину через встретившегося с руководством РФ советника по национальной безопасности Джейка Салливана и директора ЦРУ Уильяма Бернса.

Они предупредили Кремль, если будут реализованы диверсии на территории США, то "теневая война" между Вашингтоном и Москвой достигнет нового уровня.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Туск заявил о прорыве с Украиной по вопросу Волынской трагедии.

Также "Комментарии" писали о том, что китайские инженеры изобрели устройства, чтобы быстро и дешево рвать подводные кабели. Возможно, именно такими средствами пользовались суда, которые осуществляли диверсии в Балтийском море и резали подводные кабели.