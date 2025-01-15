Туск подтвердил ужасающие планы Путина по всему миру

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Slava Kot
Премьер-министр Польши Дональд Туск подтвердил информацию СМИ о российских попытках диверсий против авиакомпаний по всему миру. По его словам, если бы они удались Путину, это имело бы трагический сценарий.
Премьер-министр Польши Дональд Туск. Фото из открытых источников
Дональд Туск во время пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Варшаве рассказал о недавних переговорах по безопасности. По его словам, речь шла о совместных действиях против российской агентуры и попытках диверсий спецслужб РФ для безопасности Украины, Польши и всего Запада.
Недавно газета The New York Times опубликовала статью о диверсионных действиях, запланированных российскими службами на борту летевших трансатлантическими маршрутами самолетов. Из-за значительной опасности действий РФ Джо Байден послал сигнал Путину через встретившегося с руководством РФ советника по национальной безопасности Джейка Салливана и директора ЦРУ Уильяма Бернса.
Они предупредили Кремль, если будут реализованы диверсии на территории США, то "теневая война" между Вашингтоном и Москвой достигнет нового уровня.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Туск заявил о прорыве с Украиной по вопросу Волынской трагедии.
Также "Комментарии" писали о том, что китайские инженеры изобрели устройства, чтобы быстро и дешево рвать подводные кабели. Возможно, именно такими средствами пользовались суда, которые осуществляли диверсии в Балтийском море и резали подводные кабели.
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