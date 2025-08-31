logo

BTC/USD

109227

ETH/USD

4347.72

USD/UAH

41.37

EUR/UAH

48.47

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Польша Туск сделал заявление об уступках Путину: на что согласна Европа
commentss НОВОСТИ Все новости

Туск сделал заявление об уступках Путину: на что согласна Европа

Туск заявил, что уступки Кремлю только усиливают агрессию Путина. Польша призывает ЕС и НАТО быть жесткими и инвестировать в защиту границ Европы.

31 августа 2025, 18:05
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Никакие компромиссы с российским диктатором Владимиром Путиным не обеспечат мир в Европе. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, комментируя последние события войны в Украине и ситуацию на восточной границе ЕС. По его словам, Россия стала новой версией "империи зла", которой следует противостоять.

Туск сделал заявление об уступках Путину: на что согласна Европа

Премьер-министр Польши Дональд Туск. Фото из открытых источников

Дональд Туск во время встречи с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен в пограничном польском городе Крынки заявил, что последние недели войны в Украине продемонстрировали, что любые уступки Кремлю только подталкивают Россию к новой агрессии.

"Ни уступки, никакие тонкие игры с лидером России Владимиром Путиным и агрессивной Россией не приведут к успеху, не гарантируют нам безопасности", — заявил польский премьер.

Туск сравнил нынешнюю ситуацию с временами основания "Солидарности", когда европейские страны объединились перед угрозой советской империи. По его словам, сегодня Европа снова должна действовать жестко, решительно и солидарно. Польский премьер подчеркнул, что попытки договориться с Кремлем не дают результата. Напротив, они создают иллюзию мира, которая стоит жизни людей.

"Довольно уступок, мы должны быть жесткими и хорошо подготовленными. Польша хорошо готовится, и Европейский Союз и лично президент также здесь, чтобы найти аргументы, чтобы убедить всех в Европе, что эта граница — это граница, которую мы должны защищать, в которую мы также должны инвестировать европейские деньги", — подчеркнул Туск.

По его словам, граница между Польшей и Беларусью является "ключевой линией обороны Европы", в укрепление которой следует инвестировать средства Евросоюза. Туск добавил, что важно иметь общую позицию ЕС, НАТО и США по противостоянию российской агрессии. Польский лидер призвал к "максимальному единству и солидарности" перед новой версией "империи зла".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что фон дер Ляен назвала единственный способ остановить Путина, начавшего четыре войны.

Также "Комментарии" писали, что США пригрозили России из-за массированных атак по Украине.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-bialoruscy-zolnierze-z-dluga-bronia-obok-tusk-i-von-der-leye,nId,8015959
Теги:

Новости

Все новости