Туск сделал заявление об уступках Путину: на что согласна Европа

Никакие компромиссы с российским диктатором Владимиром Путиным не обеспечат мир в Европе. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, комментируя последние события войны в Украине и ситуацию на восточной границе ЕС. По его словам, Россия стала новой версией "империи зла", которой следует противостоять.

Премьер-министр Польши Дональд Туск. Фото из открытых источников

Дональд Туск во время встречи с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен в пограничном польском городе Крынки заявил, что последние недели войны в Украине продемонстрировали, что любые уступки Кремлю только подталкивают Россию к новой агрессии.

"Ни уступки, никакие тонкие игры с лидером России Владимиром Путиным и агрессивной Россией не приведут к успеху, не гарантируют нам безопасности", — заявил польский премьер.

Туск сравнил нынешнюю ситуацию с временами основания "Солидарности", когда европейские страны объединились перед угрозой советской империи. По его словам, сегодня Европа снова должна действовать жестко, решительно и солидарно. Польский премьер подчеркнул, что попытки договориться с Кремлем не дают результата. Напротив, они создают иллюзию мира, которая стоит жизни людей.

"Довольно уступок, мы должны быть жесткими и хорошо подготовленными. Польша хорошо готовится, и Европейский Союз и лично президент также здесь, чтобы найти аргументы, чтобы убедить всех в Европе, что эта граница — это граница, которую мы должны защищать, в которую мы также должны инвестировать европейские деньги", — подчеркнул Туск.

По его словам, граница между Польшей и Беларусью является "ключевой линией обороны Европы", в укрепление которой следует инвестировать средства Евросоюза. Туск добавил, что важно иметь общую позицию ЕС, НАТО и США по противостоянию российской агрессии. Польский лидер призвал к "максимальному единству и солидарности" перед новой версией "империи зла".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что фон дер Ляен назвала единственный способ остановить Путина, начавшего четыре войны.

Также "Комментарии" писали, что США пригрозили России из-за массированных атак по Украине.