Туск заявил, что Польша хочет заработать большие деньги на восстановленные Украины

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что его страна хочет помочь, однако также имеет планы заработать "большие деньги" на восстановлении Украины. По его словам, этому будет способствовать большой логистический хаб в Славкуве, который собираются расширить.

Премьер-министр Польши Дональд Туск. Фото из открытых источников

Дональд Туск посетил евротерминал в городе Славкув и объявил о решении по масштабному финансированию в его развития и расширения, чтобы "практически удвоить перегрузочные мощности". По словам Туска, это станет "золотым" местом для Польши.

"Без преувеличения скажу, что здесь, в Славкуве в Польше, у нас будет самый большой логистический центр такого типа в Европе. Речь идет не только об установелнии рекордов, это также будет золотое соглашение для Польши", — подчеркнул Туск.

Как пояснил Туск, Польша хочет заработать деньги на восстановлении Украины, а хаб позволит в этом помочь.

"Нет ничего плохого в том, чтобы сказать, что мы хотим заработать большие деньги для Польши на восстановлении Украины. Мы хотим помочь, но мы также хотим на этом заработать, и для этого нужен этот специальный хаб", – сказал Туск.

Премьер-министр подчеркнул, что он будет не только касаться Украины, но и станет "логистическим сердцем" Европы, которое после окончания войны в Украине станет перевалочным центром для товаров со всей Азии и Китая.

"Сегодня я хочу вам сказать, что если мы говорим о десятках, сотнях миллиардов злотых, которые мир, Европа, Польша, Украина потратят на восстановление Украины, то среди прочего мы расширяем этот логистический хаб, это логистическое сердце Европы, чтобы Польша могла на этом зарабатывать", – подытожил Туск.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ЕС готовит болезненный удар по экономике Украины. Премьер Польши рассказал подробности.

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