Туск заявил, что Польша хочет заработать большие деньги на восстановленные Украины

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Slava Kot
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что его страна хочет помочь, однако также имеет планы заработать "большие деньги" на восстановлении Украины. По его словам, этому будет способствовать большой логистический хаб в Славкуве, который собираются расширить.
Премьер-министр Польши Дональд Туск. Фото из открытых источников
Дональд Туск посетил евротерминал в городе Славкув и объявил о решении по масштабному финансированию в его развития и расширения, чтобы "практически удвоить перегрузочные мощности". По словам Туска, это станет "золотым" местом для Польши.
Как пояснил Туск, Польша хочет заработать деньги на восстановлении Украины, а хаб позволит в этом помочь.
Премьер-министр подчеркнул, что он будет не только касаться Украины, но и станет "логистическим сердцем" Европы, которое после окончания войны в Украине станет перевалочным центром для товаров со всей Азии и Китая.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ЕС готовит болезненный удар по экономике Украины. Премьер Польши рассказал подробности.
Также "Комментарии" писали о том, сколько украинцев получили польское гражданство.
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