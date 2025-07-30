Туск заявил о признаках окончания войны в Украине: детали

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что война России против Украины может остановиться в ближайшее время. Однако польский лидер отмечает, что, несмотря на возможное окончание войны, Варшава должна улучшать собственную армию.

Премьер-министр Польши Дональд Туск. Фото из открытых источников

Дональд Туск выступил в Технологическом институте Воздушных сил в Варшаве, где сделал заявление о шансах окончания войны в Украине.

"Есть много признаков того, что российско-украинский конфликт может быть по крайней мере приостановлен в ближайшее время, но это никоим образом не изменяет нашу ситуацию", – сказал Туск.

Премьер-министр отметил изменения в системе обороны польских войск. Польша активно заключала контракты на оружие с США и Южной Кореей, однако Туск указал, что "мы не будем продолжать инвестировать польские деньги в иностранное оборудование бесконечно".

"Польша должна быть готова защищаться независимо от развития событий на российско-украинском фронте, и мы не можем потерять ни часа, ни дня в этой гонке за современную армию, поэтому то, что мы здесь видим, абсолютно необходимо", — сказал Туск.

Слова Туска о шансах на окончание войны в Украине прозвучали на фоне заявлений президента США Дональда Трампа, пригрозившего российскому диктатору Владимиру Путину и установившего для Москвы 10-дневный дедлайн для мира. В противном случае США введет вторичные санкции против России.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский сделал обнадеживающее заявление по поводу того, когда война в Украине может закончиться.

Также "Комментарии" писали, что в Кремле заявили о желании закончить войну по дипломатическому пути, но назвали условие от Путина.