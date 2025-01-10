Туск заявил о прорыве с Украиной в вопросе Волынской трагедии

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что произошел "прорыв" по вопросу эксгумаций жертв Волынской трагедии. По словам польского лидера, Варшава ожидает дальнейшего сотрудничества от Киева в этом вопросе.

Премьер-министр Польши Дональд Туск. Фото из открытых источников

Дональд Туск на платформе X сообщил о начале эксгумаций жертв Волынской трагедии, которая в Польше называется "Волынская резня" и считается в Варшаве актом "геноцида" со стороны членов Украинской повстанческой армии (УПА).

"Наконец-то прорыв. Есть решение о первых эксгумациях польских жертв УПА. Хочу поблагодарить министров культуры Польши и Украины за плодотворное сотрудничество. Ждем дальнейших решений", — написал Туск.

Напомним, что в 2017 году в польской деревне Грушовичи снесли памятник украинским воинам УПА. После этого Украина ввела мораторий на проведение поисковых работ и эксгумацию останков польских жертв конфликтов и войн.

В 2019 году президент Украины Владимир Зеленский отменил запрет на поисковые работы. Это позволило специалистам Польского и Украинского институтов национальной памяти начать поиски могил. В 2020 году Зеленский напомнил президенту Польши об обязательствах польской стороны – Украина сняла мораторий, но в ответ требовала возобновления памятной плиты на могиле украинских воинов УПА на горе Монастырь, которую разрушили вандалы в 2015 году. Зеленский подчеркнул, что восстановление должно включать все имена погибших, как предусмотрено межгосударственным соглашением.

Эта тема снова обсуждалась в октябре 2020 года. В декабре того же года Польша восстановила плиту, но без перечня имен воинов УПА, погибших в боях с советским НКВД. Украинский институт национальной памяти настаивает на восстановлении мемориальной плиты в ее первоначальном виде, ведь памятник защищен международными договоренностями.

Кроме того, несмотря на заявления польских политиков о запрете эксгумаций, прежде чем начинать раскапывать могилы должны быть проведены архивные исследования и поисковые земляные работы. Только по результатам этих исследований происходит эксгумация.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что кандидат в президенты Польши поставил ультиматум по поводу членства Украины в ЕС и НАТО.

Также "Комментарии" писали, что в Польше объяснили, почему добиваются эксгумации жертв Волынской трагедии.