Туску подтвердил вторжение дронов РФ в Польшу: детали громкого заявления
commentss НОВОСТИ Все новости

Туску подтвердил вторжение дронов РФ в Польшу: детали громкого заявления

Несколько российских дронов вторглись в воздушное пространство Польши, что повлекло за собой усиленные меры безопасности и временное закрытие трех аэропортов.

10 сентября 2025, 10:15
Автор:
avatar

Клименко Елена

В ночь на 10 сентября несколько российских беспилотников пересекли воздушное пространство Польши. Премьер-министр Дональд Туск сообщил в соцсети X, что об инциденте уже проинформировал Генерального секретаря НАТО Марка Рютте.

Туску подтвердил вторжение дронов РФ в Польшу: детали громкого заявления

Дональд Туск. Фото: Reuters

"Мы находимся в постоянном контакте", — подчеркнул глава польского правительства, отметив, что Варшава отреагировала на угрозу соответствующими действиями.

Затем Туск подтвердил, что воздушное пространство Польши нарушили именно российские ударные дроны.

"Минувшей ночью огромное количество российских беспилотников проникло в воздушное пространство Польши", — написал премьер.

По его словам, те БПЛА, которые несли прямую угрозу, были успешно уничтожены. Туск отметил, что постоянно координирует действия с союзниками по НАТО и остается на связи с Генсеком Альянса.

Кроме того, польский премьер сообщил, что в стране идет масштабная операция, связанная с неоднократными нарушениями воздушного пространства. Вооруженные силы Польши уже открывали огонь по враждебным целям.

Туск также сообщил, что поддерживает постоянную связь с президентом, министром обороны и оперативным командованием, которое предоставило ему полный отчет о ситуации.

Как уже писали "Комментарии", президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на атаку проникших в воздушное пространство НАТО российско-иранских дронов. Он подчеркнул, что это не случайность — по меньшей мере, 8 ударных беспилотников "Шахед" были направлены в сторону Польши. Глава государства подчеркнул, что Россия должна осознать, что война не может расширяться. Он также акцентировал внимание на важности совместной реакции Украины, Польши, европейских стран и США.



Источник: https://x.com/donaldtusk/status/1965626207078437321
