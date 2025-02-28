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"Ты идиот": польский депутат раскритиковал кандидата в президенты Польши из-за Украины

Роман Гертых назвал Славомира Менцена "бесплатным агентом Кремля" и "полезным идиотом" Путина.

сегодня, 09:05
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Slava Kot

Депутат сейма Польши Роман Гертых отреагировал на скандальные заявления кандидата в президенты Польши от партии "Конфедерация" Славомира Менцена, который, находясь во Львове, сравнил Степана Бандеру с Адольфом Гитлером, а затем вступил в словесную перепалку с мэром Андреем Садовым.

"Ты идиот": польский депутат раскритиковал кандидата в президенты Польши из-за Украины

Славомир Менцен. Фото: Marian Zubrzycki/PAP

Роман Гертых на Facebook опубликовал сообщение с критикой Славомира Менцена, которого назвал "героем" российских медиа и "идиотом".

"Ты стал героем всех российских СМИ. Твоя поездка на Лычаковское кладбище и спор с мэром Львова – это очень действенный способ перенаправления на вас работы по формированию общественного мнения, которую партия воров и агентов проводит уже 8 лет. Из всего этого национально-исторического опыта я скажу тебе одно: ты идиот. Я очень редко употребляю такие резкие слова, но тому что вы делаете нужно противостоять, находя правильные слова", — написал политик.

Гертих объяснил, что Менцен "идиот", ведь "разрушает хрупкую нить взаимопонимания между поляками и украинцами". Кроме того, польский политик назвал лидера "Конфедерации" "бесплатным агентом Кремля" и "полезным идиотом" Путина.

"Менцен, осознайте своим пустым черепом, что единственная надежда для вашего поколения не пойти в окопы состоит в том, что мы сохраним Европу единой в поддержку Украины и обеспечим наших соседей деньгами и оружием, которые им нужны, чтобы дождаться конца Трампа или Путина (а лучше обоих). Если Украина упадет, мы следующие", — подытожил Гертых.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Славомир Менцен во Львове сравнил Бандеру "террористом". Садовый ему ответил.

Также "Комментарии" писали о рейтинге кандидатов в президенты Польши и какое место в нем занимает Славомир Менцен.



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Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1193393655686588&id=100050478939975&ref=embed_post
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