"Ты идиот": польский депутат раскритиковал кандидата в президенты Польши из-за Украины

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Slava Kot
Депутат сейма Польши Роман Гертых отреагировал на скандальные заявления кандидата в президенты Польши от партии "Конфедерация" Славомира Менцена, который, находясь во Львове, сравнил Степана Бандеру с Адольфом Гитлером, а затем вступил в словесную перепалку с мэром Андреем Садовым.
Славомир Менцен. Фото: Marian Zubrzycki/PAP
Роман Гертых на Facebook опубликовал сообщение с критикой Славомира Менцена, которого назвал "героем" российских медиа и "идиотом".
Гертих объяснил, что Менцен "идиот", ведь "разрушает хрупкую нить взаимопонимания между поляками и украинцами". Кроме того, польский политик назвал лидера "Конфедерации" "бесплатным агентом Кремля" и "полезным идиотом" Путина.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Славомир Менцен во Львове сравнил Бандеру "террористом". Садовый ему ответил.
Также "Комментарии" писали о рейтинге кандидатов в президенты Польши и какое место в нем занимает Славомир Менцен.
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