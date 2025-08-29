У Орбана хотят и дальше получать российскую нефть: Польша отреагировала на такие выпады

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отреагировал на выпады своего венгерского коллеги Петера Сийярто, заявив, что Венгрия может получать нефть без России. Речь идет об альтернативных источниках. Как передает портал "Комментарии", соответствующее заявление Сикорский сделал в соцсети Х.

Радослав Сикорский. Фото: из открытых источников

"Петр, как Европейская Комиссия неоднократно заявляла, Венгрия может получать нефть из нерусских источников, не финансируя военную машину Путина", — ответил Сикорский министру иностранных дел Венгрии Петеру Сийярто.

Топ-дипломат Польши призвал Будапешт к солидарности с Украиной и напомнил о событиях 1956 года, когда венгры восстали против коммунистической диктатуры.

"Пожалуйста, проявите солидарность с борьбой Украины за независимость. Герои 1956 года наблюдают", — добавил глава польского МИД.

Читайте также на портале "Комментарии" — глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт запретит въезд командующему Сил беспилотных систем ВСУ Роберту "Мадяру" Бровди после атаки на нефтепровод "Дружба". Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на решение Венгрии.

Андрей Сибига назвал заявление Петера Сийярто "беззастенчивым" в день, когда в результате российских ударов в Украине погибли люди. В ответ Киев примет зеркальные меры по Венгрии.

"Как беззастенчиво публиковать такое после жестокого нападения террористического государства России. Петр, если российский трубопровод для тебя важнее украинских детей, которых Россия убила сегодня утром, то это моральный упадок. Венгрия находится на неправильной стороне истории. Мы будем действовать зеркально", — сообщил в соцсети X Сибига.

Также издание "Комментарии" сообщало – Зеленского возмутило решение Венгрии: на какой циничный шаг пошел Будапешт.



