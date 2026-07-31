У поляков было 10 минут: раскрыт вопиющий момент инцидента с ракетой Путина



















Пролет российской крылатой ракеты над территорией Польши показал серьезные проблемы с реагированием польской системы противовоздушной обороны. Такое мнение высказал военный эксперт, лётчик-инструктор Роман Свитан, комментируя последнюю массированную атаку России по Украине.

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По его словам, большинство российских ракет, выпущенных по Украине, украинские силы ПВО успешно перехватывают. В то же время, отдельные ракеты, которые не были сбиты, продолжают полет в направлении Польши. По мнению эксперта, именно в таких случаях польская сторона должна оперативно реагировать.

"Российские ракеты, даже те, что запускаются по нам, практически все сбиваются. Не сбивающиеся летят в Польшу. Поляки их пропускают, потому что польское руководство пока не готово принять решение, чтобы обеспечить безопасность своих граждан", – заявил Свитан.

Он считает, что у польских военных было достаточно времени для перехвата цели. По словам эксперта, ракета находилась в воздушном пространстве Польши около десяти минут, и за это время ее можно было уничтожить.

"Ракета пролетела около 100 километров по территории Польши и находилась в воздухе почти десять минут. За это время ее можно было сбить не один раз", — подчеркнул он.

Свитан также обратил внимание, что Россия способна использовать разные направления для провокаций против стран НАТО. По его словам, опасность может возникать не только из-за украинского воздушного пространства, но и со стороны Калининградской области, Балтийского моря или территории Беларуси.

Эксперт предположил, что нынешний инцидент Варшава, скорее всего, сведет к дипломатическим шагам, в частности, очередному вызову российского посла. Однако, по его мнению, без изменения подходов к реагированию подобные случаи могут повторяться.

Портал "Комментарии" уже писал , что попытка покушения на Игоря Оболенского может быть частью системной кампании России, направленной на физическое устранение украинских командиров, политиков, волонтеров, медийщиков и других публичных лиц, поддерживающих Силы обороны. Такое мнение в эфире "Киев24" высказал военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.