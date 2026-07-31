Поляки не наважиися піти проти Путіна: Варшаву жорстко присоромили за боягузтво



















Проліт російської крилатої ракети над територією Польщі продемонстрував серйозні проблеми із реагуванням польської системи протиповітряної оборони. Таку думку висловив військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан, коментуючи останню масовану атаку Росії по Україні.

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За його словами, більшість російських ракет, випущених по Україні, українські сили ППО успішно перехоплюють. Водночас окремі ракети, які не були збиті, продовжують політ у напрямку Польщі. На думку експерта, саме в таких випадках польська сторона повинна оперативно реагувати.

"Російські ракети, навіть ті, що запускаються по нас, практично всі збиваються. Ті, які не збиваються, летять у Польщу. Поляки їх пропускають, тому що польське керівництво наразі не готове ухвалити рішення, щоб забезпечити безпеку своїх громадян", – заявив Світан.

Він вважає, що польські військові мали достатньо часу для перехоплення цілі. За словами експерта, ракета перебувала в повітряному просторі Польщі близько десяти хвилин і за цей час її можна було знищити.

"Ракета пролетіла близько 100 кілометрів територією Польщі й перебувала в повітрі майже десять хвилин. За цей час її можна було збити не один раз", – наголосив він.

Світан також звернув увагу, що Росія здатна використовувати різні напрямки для провокацій проти країн НАТО. За його словами, небезпека може виникати не лише через український повітряний простір, а й з боку Калінінградської області, Балтійського моря чи території Білорусі.

Експерт припустив, що нинішній інцидент Варшава, найімовірніше, зведе до дипломатичних кроків, зокрема чергового виклику російського посла. Однак, на його переконання, без зміни підходів до реагування подібні випадки можуть повторюватися.

Портал "Коментарі" вже писав, що спроба замаху на Ігоря Оболєнського може бути частиною системної кампанії Росії, спрямованої на фізичне усунення українських командирів, політиків, волонтерів, медійників та інших публічних осіб, які підтримують Сили оборони. Таку думку в ефірі "Київ24" висловив військовий експерт і колишній співробітник СБУ Іван Ступак.