Польша не сможет платить за интернет Starlink для Украины из-за вето президента на закон о помощи украинским беженцам. Об этом сообщил министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский на странице в соцсети X.

Удар в спину: Украина может остаться без связи на фронте из-за «дружественной» страны





"Я не могу представить себе лучшего подарка для войск Путина, чем отключение Украины от интернета, о чем только что принял решение Президент. Господин Президент, Вы должны прекратить слепо атаковать правительство во имя политической борьбы. Вы вредите людям, которые борются за свою независимость, и в то же время помогаете России", – подчеркнул Гавковский.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Президент Польши Кароль Навроцкий сообщил, что наложил вето на закон, предоставляющий социальные выплаты и бесплатное медицинское обеспечение неработающим гражданам Украины. Это произошло на фоне противостояния между президентом и правительством во главе с Дональдом Туском, представляющим враждующие политические силы.

Также "Комментарии" писали, что Навроцкий анонсировал законодательную инициативу, предусматривающую приравнивание "бандеровского символа" к нацистским. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Wirtualna Polska".

Навроцкий анонсировал собственный законопроект, предусматривающий продолжение процесса предоставления гражданства с трех до десяти лет. Польский лидер также предлагает включить в законопроект положение, приравнивающее "бандеровский символ" к символам, соответствующим якобы немецкому национал-социализму в уголовном кодексе.