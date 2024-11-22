"Угроза серьезная": Польша встревожена возможностью глобальной войны

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что есть серьезная угроза глобальной войны после заявлений Владимира Путина.

В Польше не исключают большой войны. Фото из открытых источников

По словам польского премьера, полномасштабное вторжение РФ в Украину вступает в решающую фазу, а его последствия непредсказуемы.

"Мы все чувствуем, что приближается неизвестное. Никто из нас не знает, чем закончится этот конфликт. Но мы знаем, что сейчас конфликт приобретает очень драматические измерения", — подчеркнул Дональд Туск.

Чиновник считает, что события последних дней несут потенциальную угрозу для мирового порядка.

"События последних нескольких дней показывают, что эта угроза действительно серьезна и реальна с точки зрения глобального конфликта", – сказал Дональд Туск.

Заявление Туска последовало после того, как Владимир Путин подтвердил применение новой гиперзвуковой ракеты по Украине в ответ на использование украинской армией нового оружия от США и Великобритании.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики 21 ноября попытались штурмовать украинские позиции в городе Волчанск Харьковской области, сообщил командир взвода 24-й Отдельной штурмовой бригады "Айдар" Станислав Бунятов. По словам военного, наступление россиян провалилось, а враг понес потери техники и личного состава. "Россияне покинули танк после первого прилета FPV-дрона. Две МТ-ЛБ и одну БМП украинские воины сожгли. 4 из 20 россиян добежали до украинских позиций и были уничтожены нашей пехотой. Остальные оккупанты уничтожены сбросами", — сообщил он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что чтобы победить Россию, украинское общество должно не надеяться на США и европейских союзников, а лично проявлять большую активность в обороне страны и противостоянии коррупции, заявил командир Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин. Офицер ВСУ добавил, что не надежды на кого-то, а реальная работа внутри государства, учитывая настоящую, а не желаемую ситуацию — вот ответ на вопрос, чем должны заниматься гражданские граждане.